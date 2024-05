Para candidatos do restante do Brasil, as provas foram mantidas no dia 26 de maio.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal anunciou nesta sexta-feira (10) o adiamento do concurso do banco para cerca de 47 mil inscritos no Rio Grande do Sul, devido à situação de calamidade pública provocada pelas enchentes no estado. Uma nova data ainda será definida.





Para candidatos do restante do Brasil, as provas foram mantidas no dia 26 de maio.





"O banco ressalta que o adiamento por região não prejudica a isonomia dos candidatos, já que concorrem entre si por polo, escolhido no momento da inscrição, e não nacionalmente", diz a Caixa, em nota.





Ao todo, mais de 1,2 milhão de candidatos se inscreveram no concurso da instituição financeira, que oferece mais de 4.000 vagas (incluindo cadastro reserva).





Uma série de outros processos seletivos já foram adiados, entre eles o CNU (Concurso Nacional Unificado), as provas do Banco Central, da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) e de diversos outros órgãos.





O Rio Grande do Sul registrou ao menos 116 mortos até esta sexta em decorrência das fortes chuvas que atingem o estado, segundo a Defesa Civil gaúcha. Há ainda um óbito em investigação, 143 desaparecidos e 756 feridos.





Situação no RS após as chuvas





- 116 mortes





- 143 desaparecidos





- 756 feridos





- 70.772 desabrigados (quem teve a casa destruída e precisa de abrigo do poder público)





- 337.346 desalojados (quem teve que deixar sua casa, temporária ou definitivamente, e não precisa necessariamente de um abrigo público -pode ter ido para casa de parentes, por exemplo)





- 1.947.372 pessoas afetadas no estado