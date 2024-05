As inscrições devem ser feitas por meio do cadastro no Banco de Estágios 2024 da PBH pela internet.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) abriu 256 vagas de estágio neste mês, sendo 45 vagas para alunos do ensino médio e outras 214 para estudantes de nível superior e pós-graduação. Quem passar irá trabalhar em uma das unidades de administração direta da capital. As inscrições devem ser feitas por meio do cadastro no Banco de Estágios 2024 da PBH pela internet.

Podem se cadastrar alunos de qualquer área do conhecimento, mas as mais solicitadas são cursos como administração, ciências contábeis, ciências do estado, comunicação social (jornalismo e publicidade e propaganda), gestão pública, gestão em RH, educação física, pedagogia. Os alunos de cursos relacionados à tecnologia da informação e à ciência da computação também são bastante procurados.





A inscrição é gratuita e só será efetivada após a geração de um número de inscrição que será enviado por e-mail. No ato da inscrição, o estudante deve preencher uma ficha com suas informações.





Com seu número de inscrição, o estudante passará a fazer parte do Banco de Estágios 2024. O cadastro tem validade de um ano, por isso quem se inscreveu em 2023 e não foi chamado deve se inscrever novamente.

Além disso, segundo a PBH, os primeiros inscritos têm mais chances de conseguir uma vaga. As oportunidades serão abertas ao longo do ano, de acordo com a necessidade de contratação das unidades municipais e com a finalização dos contratos de estágio anteriores. Ao passar, o estudante poderá permanecer no cargo por dois anos.





Requisitos e disponibilidade de vagas





Para aplicar em uma das 256 vagas é preciso morar em Belo Horizonte, ter mais de 16 anos e estar regularmente matriculado em um curso de ensino médio, educação superior (qualquer área e período), educação profissional, educação especial ou estar nos anos finais do ensino fundamental ou na modalidade profissional da Educação de Jovens e Adultos (EJA).





Com base na Lei de Cotas, 10% das vagas serão disponibilizadas para pessoas com deficiência (PCD). Já os estudantes que também estão inscritos em algum programa social tem prioridade na seleção das vagas.







Confira as remunerações para cada tipo de vaga





Médio ou Técnico (4 horas): R$ 549,78;

Superior (4 horas): R$ 786,70;

Superior (5 horas): R$ 983,40;

Superior (6 horas): R$ 1.180,06;

Pós-Graduação (5 horas): R$ 1.703,75.

Além da bolsa, os estagiários receberão auxílio transporte e férias de 30 dias após um ano de serviço.

Serviço:

Prefeitura de Belo Horizonte (PBH)

Inscrições no site do banco de estágio