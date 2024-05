Posto de doação no Aeroporto da Pampulha arrecadou cerca de 100 toneladas de donativos

O recebimento de doações no Aeroporto da Pampulha, em BH, está suspenso desde as 18h desta quinta-feira (9/5) por tempo indeterminado.

Desde o começo da campanha de arrecadação, o terminal recebeu cerca de 100 toneladas de doações. A empresa que administra o aeroporto informou que o foco agora é enviar os itens para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul (RS).

A recomendação da CCR Aeroportos é de quem queira doar busca outros pontos de arrecadação. Confira abaixo uma lista com postos de doação em Belo Horizonte.

A campanha de arrecadação foi feita em 17 aeroportos administrados pela empresa. Ao todo, foram recolhidas, entre alimentos, água e itens de higiene, cerca de 300 toneladas de donativos - 100 toneladas apenas no Aeroporto da Pampulha.



Números da chuvas no Rio Grande do Sul



De acordo com o último boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, divulgado na manhã desta quinta-feira, o número de pessoas mortas pelas enchentes que atingem o estado chegou a 107.





Mais de 1,4 milhão de pessoas foram afetadas pela tragédia climática. Os abrigos do estados já reúnem 67.542 cidadãos, e 164.583 estão desalojados; 364 ficaram feridas, e 136 estão desaparecidas.

Saiba mais: Rio Grande do Sul pode ter chuvas fortes a partir de amanhã, diz Inmet

Onde doar em BH



Em Belo Horizonte, há diversos locais recebendo doações para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Podem ser entregues alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal, materiais de limpeza, roupas e calçados em bom estado de conservação, cobertores e água mineral.

A maioria dos donativos vai ser encaminhada a entidades como Correios, Cruz Vermelha de Minas Gerais e Serviço Social Autônomo (Servas), que estão responsáveis pelo envio dos insumos.

Confira os pontos de doação:





Aeroporto de Confins - LMG-800, 76 - Rodoviário, Confins

SERVAS - Avenida Cristóvão Colombo, 683, no bairro Funcionários

Arquidiocese BH - Rua Além Paraíba, 208, Lagoinha, BH

Petz Nossa Senhora do Carmo - Av. Nossa Sra. do Carmo, 1448 - São Pedro

Petz da Pampulha - Av. Professor Magalhães Penido, 1000 - Liberdade

ALMG - Rua Rodrigues Caldas, 30 - Santo Agostinho

PUC MINAS - Rua Dom José Gaspar, 500 - Coração Eucarístico

Saiba mais: Defesa Civil de BH doa colchões e cobertores para o Rio Grande do Sul