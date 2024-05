Os itens doados faziam parte do estoque da Defesa Civil destinado a eventuais desabrigados no período chuvoso

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) enviou para o Rio Grande do Sul parte do estoque de colchões e cobertores da Defesa Civil Municipal que não foi utilizado no último período chuvoso. Os itens foram despachados na tarde desta quinta-feira (9/5) no terminal de cargas do Aeroporto da Pampulha, mas, devido a dificuldades logísticas, seguirão para o Sul por via terrestre. O prefeito Fuad Noman (PSD), que estava marcado para participar da entrega dos itens no aeroporto, não compareceu.



Foram doados mil colchões, mil cobertores e mil jogos de lençol. A prefeitura informou que semana que vem serão enviadas mais mil cestas básicas.

Os itens, que faziam parte do estoque da Defesa Civil, eram destinados para o atendimento a eventuais vítimas do último período chuvoso em Belo Horizonte. Como não houve desabrigados nas últimas chuvas, parte do estoque não foi utilizado.

Números da chuvas no RS

De acordo com o último boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, divulgado na manhã desta quinta-feira (9/5), o número de pessoas mortas pelas enchentes que atingem o estado chegou a 107.

Mais de 1,4 milhão de pessoas foram afetadas pela tragédia climática. Os abrigos do estados já reúnem 67.542 cidadãos e 164.583 estão desalojados. 364 ficaram feridas e 136 estão desaparecidas.

Onde doar em BH

Em Belo Horizonte há diversos locais recebendo doações para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Podem ser entregues alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal, materiais de limpeza, roupas e calçados em bom estado de conservação, cobertores e água mineral.

A maioria dos donativos vão ser encaminhados à entidades como Correios, Cruz Vermelha de Minas Gerais e Serviço Social Autônomo (Servas), que estão responsáveis pelo envio dos insumos.





Confira os pontos de doação: