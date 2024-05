O supermercado Assaí Atacadista está com 121 vagas de emprego abertas em Minas Gerais. As oportunidades são para as lojas já em funcionamento em Uberlândia, Betim, Contagem, Sete Lagoas, Ipatinga e Belo Horizonte. Na capital, as vagas disponíveis são para as unidades no Belvedere, Santa Efigênia e Minas Shopping.

Todas as vagas podem ser ocupadas por pessoas com deficiência (PCD) e abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, com funções técnicas, operacionais e de lideranças. Interessados devem se cadastrar na página de carreiras do mercado no site Gupy e informar RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. O processo seletivo será realizado com etapas presenciais e online.

Dentre os benefícios, a empresa oferece remuneração compatível com o mercado e um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores. A companhia também tem um Programa de Diversidade da Companhia, que atua com as seguintes interseccionalidades: Gerações (Programa 50+), Raça, LGBTQIA+, Gênero e Pessoa com Deficiência.

O Assaí deve inaugurar a primeira unidade da rede em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, ainda este ano. As contratações para esta loja, que será a nona da Companhia no estado, também estão em andamento. No total, o Assaí tem 2091 postos de trabalho a serem preenchidos por todo o Brasil.