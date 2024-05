Será lançado nesta terça-feira (8/7), o curso de pilotagem defensiva na ação “Acelerando para a Prevenção”, que faz parte da 11ª edição do Projeto Ande Seguro, realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH). São 5.920 vagas para motociclistas de BH e Região Metropolitana.

O curso será ministrado em formato presencial, com carga horária de 120 minutos divididos em aulas práticas e teóricas. A primeira será realizada no estacionamento do Topázio Mall, o acesso deve ser feito pela Rua dos Médicos, 1.491, no Bairro Castelo, Região da Pampulha, a partir das 12h30. Após este horário ainda haverá turmas às 14h, 16h, 18h, 20h.

As aulas práticas vão acontecer em duas pistas (60 x 30 metros), onde serão ensinadas técnicas como, frenagem, curvas, ponto cego, trânsito em corredor, pilotagem com garupa e mochila, plano de rota e cuidados com a moto.

O presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva, conta que a iniciativa surgiu de um alerta recebido na última edição do programa "Ande Seguro".

"Constatamos que quase metade dos condutores de motocicleta da capital mineira já se acidentou e mais de 72% nunca haviam realizado um curso de pilotagem segura”. De acordo com dados da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), em 2023 foram atendidos 5.707 no Hospital João XXIII, vítimas de acidentes de motocicletas. Em 2024, até o fim de março, foram 1.669 motociclistas atendidos.



A presença deve ser confirmada pelo e-mail assessoriadeimprensa@cdlbh. com.br ou pelo whatsapp/telefone (31) 99684-8064 e (31) 98267-3833.

Confira a agenda das aulas

1ª pista - Shopping Topázio Mall

De 08/05 a 13/07 - de terça a sábado de 14h às 20h



2ª pista - Via Shopping Barreiro

De 16/07 a 21/09 - de terça a sábado de 14h às 20h



3ª pista - Local a ser definido

De 24/09 a 30/11 - de terça a sábado de 14h às 20h

Serviço

Lançamento Projeto Ande Seguro - primeira aula

8 de maio, quarta-feira, às 12h30

Shopping Topázio Mall - Estacionamento - Entrada para Rua dos Médicos, 1.491 - Bairro Castelo