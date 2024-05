A MGS (MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S/A) lançou novo processo seletivo em mais de 90 cidades mineiras. As vagas são para formação de cadastro de reserva e contempla dezenas de cargos distintos com salários de até R$ 8.261,74.

Entre as oportunidades, estão funções como Auxiliar de Serviços Gerais e Porteiro/Vigia até profissões especializadas como Psicólogo, Capineiro e Jardineiro. Interessados podem consultar as informações no edital do processo.

As inscrições estão abertas exclusivamente pela internet, sendo possível se candidatar até o dia 22 de maio, por meio do site oficial do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). Para participar, os interessados devem arcar com uma taxa de inscrição a partir de R$ 50.

Como parte do processo de seleção, os candidatos serão submetidos a uma prova objetiva, agendada para ocorrer no dia 16 de junho, sendo este o critério principal de avaliação dos concorrentes.