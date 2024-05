Inscrições para processo seletivo para trabalhar no hospital Risoleta Tolentino Neves, na região Norte de Belo Horizonte, foram prorrogadas para esta sexta-feira (10/5). O prazo inicial deveria se encerrar nesta terça-feira (7/5) e agora podem ser feitas até as 17 horas da nova data.

O hospital está recebendo inscrições para 465 vagas em 87 cargos de nível fundamental, médio, superior, superior na área da saúde e carreiras médicas. Quem se inscreveu anteriormente e emitiu boleto com vencimento hoje pode pedir segunda via na área do candidato no site do processo. As taxas variam entre R$ 40,00 e R$ 180,00.





Os salários do processo para trabalhar no hospital variam de R$ 1.412,00 a R$ 19.227,21 dependendo da vaga e do nível de escolaridade. Quem se inscrever fará a prova no dia 16 de junho na sede do Risoleta Tolentino Neves. Algumas das vagas disponíveis são eletricista, psicólogo, engenheiro civil, auxiliar administrativo, técnico de enfermagem, médico horizontal clínico e auxiliar de almoxarife. Veja aqui a lista com todas as vagas.



SERVIÇO:

Hospital Risoleta Tolentino Neves

Inscrição no site Gestão de Concursos



Prova: 16 de junho



Encerramento das inscrições: 10 de maio