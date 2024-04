Conduzido pela Fundação de Apoio da UFMG (Fundep), o processo seletivo para vagas de trabalho no Hospital Risoleta Tolentino Neves, na Região Norte de Belo Horizonte, foi aberto nesta segunda-feira (1º/4). Disponível para inscrições até as 17h do dia 7 de maio, são ofertadas 465 vagas, incluso cadastro de reserva em 87 cargos diferentes e com variação no nível de escolaridade exigido. Desse total, 40 vagas são destinadas para Pessoas Com Deficiência (PCD) e 86 para cotas raciais.

As provas para seleção estão previstas para 16 de junho, em Belo Horizonte, na sede do hospital, que é filantrópico e faz atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A inscrição no projeto é feita mediante o pagamento de uma taxa, cujo valor pode variar de R$ 40 a R$ 180, de acordo com o cargo desejado. Um candidato pode fazer pedido de requerimento para isenção, caso não consiga arcar com o pagamento, até as 23h59 de 3 de abril.



O processo seletivo é composto por duas etapas: prova de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos; e avaliação curricular de títulos acadêmicos e experiência profissional, de caráter classificatório. Habilitações e requisitos para cada função variam.



Para mais informações, os interessados podem acessar o edital em https://www.gestaodeconcursos.com.br/site/site/DetalheConcurso.aspx?CodigoConcurso=1572



Confira os cargos e vencimentos previstos



CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO



ELETRICISTA (44h semanais) - R$ 2.000,01

OFICIAL DE MANUTENÇÃO ENGENHARIA HOSPITALAR (44h semanais) - R$ 2.000,01



CARGOS DE NÍVEL ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO



ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (44h semanais) - R$ 2.021,01

ASSISTENTE DE FATURAMENTO (44h semanais) - R$ 2.021,01

ASSISTENTE DE PESSOAL (44h semanais) - R$ 3.224,61

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (44h semanais) - R$ 1.662,24

AUXILIAR DE ALMOXARIFE (44h semanais) - R$ 1.412,00

AUXILIAR DE FARMÁCIA (44h semanais) - R$ 1.662,24

FATURISTA (44h semanais) - R$ 2.726,58

SERRALHEIRO (44h semanais) - R$ 2.000,01

TELEFONISTA (30h semanais) - R$ 1.412,00



Leia também: Briga entre gangues termina com dois adolescentes mortos



CARGOS DE NÍVEL MÉDIO TÉCNICO







ASSISTENTE DE SISTEMAS (44h semanais) - R$ 2.734,18

INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO (44h semanais) - : R$ 1.868,09

PROJETISTA (44h semanais) - R$ 4.860,75

SUPORTE DE REDES E SISTEMAS (44h semanais) - R$ 2.734,18

SUPORTE TÉCNICO EM TI (44h semanais) - R$ 2.276,75

TÉCNICO EM ENFERMAGEM (44h semanais) - R$ 1.868,09 + complementação do valor do piso pelo Ministério da Saúde

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO ELETRÔNICA (44h semanais) - R$ 3.000,22

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO ELETROMEC NICA (44h semanais) - R$ 3.000,22

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA (44h semanais) - R$ 2.148,30

TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA – AGÊNCIA TRANSFUSIONAL (30h semanais) - R$ 1.578,72

TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA – ANÁLISES CLÍNICAS (44h semanais) - R$ 2.148,30

TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO (44h semanais) - R$ 3.000,24

TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO (44h semanais) - R$ 2.266,71

Leia também: MG: prazo para pagar taxa de renovação de Licenciamento de Veículos vence hoje



CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR







ADMINISTRADOR DE REDE (44h semanais) - R$ 5.523,03

ANALISTA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE (44h semanais) - R$ 4.986,73

ANALISTA DE QUALIDADE (44h semanais) - R$ 4.986,73

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS (44h semanais) - R$ 4.986,73

ANALISTA DE SISTEMAS (44h semanais) - R$ 4.913,48

ARQUITETO (44h semanais) - R$ 11.104,81

ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO (44h semanais) - R$ 2.266,70

ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS (44h semanais) - R$ 3.224,61

ASSISTENTE SOCIAL (30h semanais) - R$ 3.128,04

COMPRADOR (44h semanais) - R$ 3.842,03

DESENVOLVEDOR FULL STACK (44h semanais) - R$ 7.722,46

DESIGNER (44h semanais) - R$ 3.693,25

ENGENHEIRO CIVIL (44h semanais) - R$ 11.249,78

ENGENHEIRO ELETRICISTA (44h semanais) - R$ 11.249,78



CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR SAÚDE



ANALISTA DE LABORATÓRIO – AGÊNCIA TRANSFUSIONAL (44h semanais) - R$ 4.913,48

ANALISTA NÚCLEO DE SEGURANÇA PACIENTE (44h semanais) - R$ 4.986,73

CIRURGIÃO DENTISTA (20h semanais) - R$ 3.781,43

ENFERMEIRO (30h semanais) - R$ 3.400,03

ENFERMEIRO DO TRABALHO (44h semanais) - R$ 6.554,77

ENFERMEIRO MATERNIDADE (30h semanais) - R$ 3.400,03

ENFERMEIRO NEONATOLOGIA (30h semanais) - R$ 3.400,03

ENFERMEIRO OBSTETRA (24h semanais) - R$ 3.405,05

ENFERMEIRO INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE (SCIH) (30h semanais) - R$ 3.400,03

ENFERMEIRO TERAPIA INTENSIVA (30h semanais) - R$ 3.400,03

FISIOTERAPEUTA CARDIOVASCULAR (30h semanais) - R$ 3.128,04

FISIOTERAPEUTA NEONATOLOGIA (30h semanais) - R$ 3.128,04

FISIOTERAPEUTA NEUROLOGIA (30h semanais) - R$ 3.128,04

FISIOTERAPEUTA RESPIRATÓRIO ADULTO (30h semanais) - R$ 3.128,04

FONOAUDIÓLOGO (36h semanais) - R$ 3.754,27

FONOAUDIÓLOGO NEONATOLOGIA (36h semanais) - R$ 3.754,27

NUTRICIONISTA CLÍNICO (44h semanais) - R$ 4.247,95

NUTRICIONISTA MATERNO-INFANTIL (44h semanais) - R$ 4.247,95

PSICÓLOGO (30h semanais) - R$ 3.128,04

TERAPEUTA OCUPACIONAL (30h semanais) - R$ 3.128,04

TERAPEUTA OCUPACIONAL MATERNO-INFANTIL (30h semanais) - R$ 3.128,04

CARGOS MÉDICOS



MÉDICO AUDITOR (20h semanais) - R$ 8.149,50

MÉDICO HORIZONTAL / TERAPIA INTENSIVA (40h semanais) - R$ 19.227,21

MÉDICO PLANTONISTA / EMERGENCISTA (12h semanais) - R$ 4.889,13

MÉDICO PLANTONISTA / ANESTESIOLOGISTA (12h semanais) - R$ 4.889,13

MÉDICO PLANTONISTA / CIRURGIÃO GERAL (12h semanais) - R$ 4.889,13

MÉDICO PLANTONISTA / CIRURGIÃO PLÁSTICO (12h semanais) - R$ 4.889,13

MÉDICO PLANTONISTA / CIRURGIÃO VASCULAR (12h semanais) - R$ 4.889,13

MÉDICO PLANTONISTA / CLÍNICO (24h semanais) - R$ 9.778,31

MÉDICO PLANTONISTA / CLÍNICO (12h semanais) - R$ 4.889,13

MÉDICO PLANTONISTA / ECOCARDIOGRAFISTA (12h semanais) - R$ 4.889,13

MÉDICO PLANTONISTA / ECOCARDIOGRAFISTA PEDIÁTRICO (12h semanais) - R$ 4.889,13

MÉDICO PLANTONISTA / MEDICINA INTENSIVA (24h semanais) - R$ 9.778,31

MÉDICO PLANTONISTA / MEDICINA INTENSIVA (12h semanais) - R$ 4.889,13

MÉDICO PLANTONISTA / ENDOSCOPISTA (12h semanais) - R$ 4.889,13

MÉDICO PLANTONISTA / MEDICINA DO TRABALHO (12h semanais) - R$ 4.889,13

MÉDICO PLANTONISTA / NEFROLOGISTA (24h semanais) - R$ 9.778,31

MÉDICO PLANTONISTA / NEONATOLOGISTA (12h semanais) - R$ 4.889,13

MÉDICO PLANTONISTA / NEUROCIRURGIÃO (12h semanais) - R$ 4.889,13

MÉDICO PLANTONISTA / NEUROLOGISTA (12h semanais) - R$ 4.889,13

MÉDICO PLANTONISTA / NEUROLOGISTA PEDIATRIA (12h semanais) - R$ 4.889,13

MÉDICO PLANTONISTA / OBSTETRA (12h semanais) - R$ 4.889,13

MÉDICO PLANTONISTA / OFTALMOLOGISTA (12h semanais) - R$ 4.889,13

MÉDICO PLANTONISTA / ORTOPEDISTA (12h semanais) - R$ 4.889,13

MÉDICO PLANTONISTA / PEDIATRA MATERNIDADE (12h semanais) - R$ 4.889,13

MÉDICO PLANTONISTA / PSIQUIATRA (12h semanais) - R$ 4.889,13

MÉDICO PLANTONISTA / RADIOLOGISTA (12h semanais) - R$ 4.889,13

MÉDICO HORIZONTAL / CLÍNICO (40h semanais) - R$ 19.227,21

MÉDICO PLANTONISTA / GINECOLOGISTA (12h semanais) - R$ 4.889,13