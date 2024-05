TRF-2 abre concurso com salários de até R$ 13,9 mil

O TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região), que atende Rio de Janeiro e Espírito Santo, está com inscrições abertas para o concurso público que vai contratar analistas e técnicos judiciários.





As vagas são destinadas para formação de cadastro de reserva, que terá validade de dois anos e pode ser prorrogado por mais dois anos.





O salário inicial chega a R$ 13.994,78 para analista judiciário. Já a remuneração para a função de técnico jurídico é de R$ 8.529,65. A carga horária dos dois postos é de 40 horas semanais.





As inscrições para o concurso podem ser realizadas até às 14h desta sexta-feira (10) no site do Instituto AOCP, entidade organizadora da prova. O valor da taxa é de R$ 80 para as vagas de analista judiciário e de R$ 70 para técnico judiciário.





A escolaridade mínima exigida é o de nível superior para todas as vagas. Além do ensino superior, é preciso ter formação específica na área escolhida e registro nas entidades de classes correspondentes.





As provas estão previstas para serem realizadas no dia 7 de julho, exceto para a área Judiciária, do cargo de analista, que ocorrerá no dia 14 de julho.





No estado do Rio de Janeiro, as provas serão aplicadas nas cidades de Araruama, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Niterói, Petrópolis, São Gonçalo, Volta Redonda e na capital fluminense.





No estado do Espírito Santo, os locais de aplicação são nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e na capital Vitória.

As provas serão compostas por questões de conhecimentos gerais e específicos de cada área, e uma questão discursiva, que poderá ser uma redação ou um estudo de caso.





O concurso terá 20% das vagas disponíveis reservadas para pessoas que se autodeclaram negras, 5% para pessoas com deficiência e 3% para indígenas.