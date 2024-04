A Prefeitura de Montes Claros (414,2 mil habitantes), no Norte de Minas, divulgou nesta terça-feira (16/4) o edital de novo concurso publico que será realizado pelo município. Serão preenchidas 2.498 vagas nas áreas de saúde, administrativa, técnica, social e operacional.

As vagas são para 97 cargos nos níveis do ensino fundamental, médio, técnico e superior, incluindo agentes administrativos, técnicos das diversas áreas, engenheiros, médicos (em diferentes especialidades) e outras funções da saúde, como dentista e enfermeiro.

Os salários são variados: vão desde R$ 1.594,95 (auxiliar de consultório dentário) a R$ 16.619,88 (médico com residência em saúde da família/40 horas).

Leia também: Centro Histórico de Januária, no Norte de Minas, ganha tombamento estadual



As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Montes Claros serão realizadas entre 21 de junho e 19 de julho pela internet. As provas objetivas estão marcadas para o dia 25 de agosto de 2024. Os candidatos ainda vão ser testados com uma redação, provas discursivas e de título - para as funções de nível superior.

O concurso será organizado pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior do Norte de Minas (Fadenor), por intermédio da Comissão Técnica de Concursos (Cotec). Para isso, foi firmado convênio entre a Municipalidade e a Fadenor, que auxilia nas ações da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes). A mesma fundação já realizou concursos para outras prefeituras e câmaras municipais do interior do estado.

Cargos oferecidos



Para nível médio, há vagas para os seguintes cargos: agente administrativo, agente administrativo da saúde, auxiliar de consultório dentário, educador cuidador, educador social, fiscal municipal, motociclista, motorista carteira “D”, orientador social, de técnico (em administração, eletrônica, informática, laboratório, enfermagem, higiene dental, manutenção de equipamentos, prótese dentária, radiologia, segurança do trabalho e vigilância sanitária).

Leia também: Ponte que divide MG de SP funcionará com pare e siga durante um mês

Serão oferecidas vagas das seguintes funções de nível superior: administrador, administrador hospitalar, advogado publico, analista de planejamento e orçamento publico, analista de sistemas, arquiteto, assistente social, biólogo, biomédico, contador, economista, educador físico, enfermeiro, enfermeiro em residência em saúde pública, enfermeiro especialista em saúde da família, enfermeiro especialista em saúde mental, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro em segurança do trabalho, farmacêutico bioquímico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico veterinário, nutricionista, odontólogo (com várias especialidades), pedagogo, psicólogo, psicólogo em saúde mental, sociólogo e terapeuta ocupacional.

Conforme o edital, o concurso terá vagas para médicos nas diferentes especialidades: especialista em saúde da família, residência em saúde da família, anestesiologista, angiologista, cardiologista, cardiologista infantil, cirurgia geral, clínico geral, dermatologista, médico do trabalho, endocrinologista, fisiatra, gastroenterologista/endoscopista, geriatra, ginecologista, hansenologista, hematologista, homeopatia, mastologista, nefrologista, neurologista, oftalmologista, ortopedista, ,pediatra, plantonista clínico, plantonista pediatra, pneumologista, psiquiatra, radiologista, reumatologista, traumatologista, traumatologista, ultrassonografista e urologista.

Serviço:



Concurso público da Prefeitura de Montes Claros

Vagas: 2.498 – nos níveis ensino fundamental, médio, técnico e superior

Inscrições: de 21 junho a 19 de julho de 2024

Provas: 25 de agosto de 2024