Inscritos no concurso público da Caixa Econômica Federal organizam um abaixo-assinado para solicitar o adiamento das provas em todo o país sob a justificativa de que a situação enfrentada pelo Rio Grande do Sul.

A ideia de adiamento geral do certame vai de encontro ao posicionamento do banco, que adiou a realização da seleção apenas no Rio Grande do Sul. Diante disso, os organizadores do abaixo-assinado afirmam ser uma questão de "justiça e equidade" uma possível decisão de adiamento total do certame. "Portanto, apelamos à sensibilidade das autoridades para adiar este concurso até que a situação seja normalizada e todos possam participar em condições iguais", diz. Até o momento, 11 mil pessoas assinaram o abaixo-assinado.

MPF questiona adiamento apenas no RS

A decisão de adiar o concurso da Caixa apenas em municípios gaúchos foi questionada pelo Ministério Público Federal (MPF). A entidade enviou, na sexta-feira (10/5), um ofício ao banco que solicita justificativa sobre a medida.

O objetivo do comunicado enviado à Caixa Econômica Federal foi averiguar se a prorrogação do certame somente no RS afetará a isonomia entre os candidatos, já que os outros estados farão as avaliações normalmente no dia 26 de maio. Mais de 1,2 milhão de candidatos de todo o país se inscreveram para o concurso com mais de 4 mil vagas para técnico bancário e funções de nível superior.

Diante de uma possível decisão da Caixa em manter a data do concurso para as demais partes do país, o Ministério Público solicita informações detalhadas sobre os termos do adiamento e as condições de participação dos candidatos, para evitar prejuízos às pessoas que realizariam a prova no Rio Grande do Sul. De acordo com o MPF, a Caixa tem 48h para responder o ofício enviado sexta. Até o momento, porém, não houve posicionamento.

Como apoiar o abaixo-assinado

Interessados em participar do abaixo-assinado, devem fazê-la por meio deste link.