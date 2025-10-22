Startup brasileira lidera ranking global de genética animal

Jornalista e Comunicadora de Startups. Em 2019, 2021 e 2023 foi premiada como Melhor Profissional de Imprensa do Brasil pelo "Startup Awards", maior premiação do ecossistema de startups da América Latina. Instagram @beatrizbevilaqua

A Petgenoma, startup brasileira especializada em genética para cães e gatos, acaba de conquistar um marco inédito: a certificação da ISAG (Sociedade Internacional de Genética Animal), organização que reúne e avalia os principais laboratórios do mundo. O feito veio após o laboratório alcançar 99,96% de precisão em testes internacionais de controle de qualidade, garantindo o 1º lugar no ranking global.

Com a conquista, a Petgenoma se torna o único laboratório de genética animal do Brasil certificado pela ISAG, equiparando-se a centros de referência da Europa, América do Norte e Ásia. A certificação é considerada o selo máximo de confiabilidade e qualidade científica na área, resultado de uma avaliação rigorosa e independente.

Fundada com base em pesquisa genética avançada, a Petgenoma aposta na ciência como motor de transformação. Com sede no Cietec (Centro de Inovação da USP), a empresa desenvolveu um pipeline exclusivo de análise de dados e base genética proprietária. Isso permite não apenas maior precisão nos resultados, mas também o desenvolvimento de conhecimento local, em sintonia com a diversidade genética da população canina brasileira.

"Receber o reconhecimento da ISAG é uma validação internacional da nossa tecnologia, da nossa equipe e da ciência que desenvolvemos no Brasil", afirma Eduardo Lemos, CEO da Petgenoma. "O resultado reforça que a inovação nacional é capaz de competir e liderar em um campo de altíssima exigência técnica e científica."



A cada dois anos, a ISAG realiza uma auditoria científica global, enviando amostras de DNA conhecidas apenas pela instituição. Os laboratórios participantes, espalhados por mais de 40 países, precisam identificar corretamente centenas de marcadores genéticos. Apenas os resultados de maior precisão alcançam a certificação.

Segundo a médica-veterinária Débora Luongo Lorenzetti, o reconhecimento traz benefícios diretos ao setor. "Ter um laboratório brasileiro certificado internacionalmente significa oferecer aos tutores, criadores e veterinários acesso a testes genéticos com o mesmo nível de confiabilidade dos maiores centros do mundo. É uma conquista que eleva o padrão da medicina veterinária no país", destaca.

José Mouriño, diretor da Sociedade Brasileira de Geriatria Veterinária, destaca a importância da genética para o aumento da longevidade. "Tenho anos de experiência com animais idosos e com a geriatria veterinária, e posso garantir que há muito tempo não vejo uma revolução tão significativa no mercado. Esses testes, realizados o quanto antes, contribuem para uma vida mais longa e saudável dos nossos pets", avalia.

Já Cláudia Kronfly explica que, em sua clínica Pet Patas, os testes genéticos já fazem parte do protocolo. "Recomendamos que todos os nossos pacientes realizem os testes e anexem os resultados ao prontuário. Isso garante segurança no manejo futuro e pode reduzir o impacto de doenças com o avanço da idade", afirma.

Além de representar um avanço científico, o resultado reforça o posicionamento da Petgenoma como referência em biotecnologia aplicada ao mercado pet, um setor que movimenta mais de US$ 300 bilhões globalmente, segundo estimativas da American Pet Products Association (APPA).

Com base tecnológica desenvolvida no Brasil, a Petgenoma segue expandindo o acesso à genética de precisão, tendo como meta alcançar R$ 1 milhão de faturamento mensal até dezembro de 2025 e com projeção de fechar 2026 com R$ 18 milhões no acumulado anual. Além disso, a startup pretende expandir para México e Colômbia a partir de 2026.



