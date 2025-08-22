Startup conecta empresas a mais de 300 headhunters no Brasil

Em um cenário em que a taxa de desemprego atingiu 5,8% segundo a PNAD Contínua/IBGE, a busca por profissionais qualificados tornou-se um desafio adicional para empresas em diferentes setores. Nesse contexto, a REC!, empresa brasileira da área de recrutamento, expandiu sua rede de headhunters independentes em mais de três vezes nos últimos 12 meses, passando a contar com mais de 300 profissionais atuando em diversas regiões do país. Atualmente, a organização atende mais de 60 clientes no Brasil.

O modelo da empresa conecta vagas abertas a uma rede de recrutadores autônomos. Por meio de um sistema digital, as oportunidades são disponibilizadas de forma simultânea a diferentes especialistas, que podem atuar em conjunto na busca por candidatos adequados. Em determinadas posições, até dez recrutadores trabalham ao mesmo tempo na seleção, ampliando o alcance do processo.

Segundo Mariana Scheddin, CEO da REC! e psicóloga especializada em recrutamento executivo, a dinâmica do setor vem mudando com o cenário de baixa disponibilidade de profissionais. “Com menos candidatos disponíveis, aspectos como agilidade e conhecimento do mercado local tornam-se ainda mais relevantes”, afirma.

Tecnologia em apoio às decisões humanas

A empresa utiliza ferramentas de Inteligência Artificial de forma complementar, com foco no suporte aos recrutadores. A avaliação final, entretanto, permanece sendo conduzida por profissionais, com base em competências técnicas e comportamentais.

De acordo com Scheddin, a opção por preservar a análise humana tem relação com a proposta de reduzir vieses no processo seletivo. As empresas clientes recebem apenas o parecer do recrutador, sem acesso a dados pessoais como nome ou idade dos candidatos.

Expansão do acesso a recrutamento especializado

Além da atuação com grandes organizações, a REC! ampliou a oferta de serviços de recrutamento estratégico também para pequenas e médias empresas. A iniciativa tem como objetivo disponibilizar processos tradicionalmente restritos a grandes corporações para um público mais amplo, por meio da colaboração com profissionais independentes.

