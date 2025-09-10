Startup dá dicas para evitar o vazamento de dados

O Brasil é o segundo país que mais utiliza o WhatsApp no mundo, com cerca de 147 milhões de usuários mensais. Isso faz com que esse aplicativo seja um dos mais utilizados por empresas porque oito em cada 10 usuários preferem fazer negócios pelo WhatsApp. No entanto, o aplicativo também é o mais visado por golpistas, já que, de acordo com a Febraban, o golpe do WhatsApp é o mais aplicado no Brasil.

Essas informações são importantes para as empresas porque o atendimento digital via aplicativos de mensagens como WhatsApp e Telegram é preferido por 64% dos clientes brasileiros.

Essa realidade impõe um novo desafio às empresas: como garantir segurança e compliance nas comunicações realizadas por esses aplicativos, que são tão necessários para o dia a dia? A necessidade é urgente, especialmente considerando que os golpes via WhatsApp já registraram mais de 153 mil vítimas em 2024, tornando-se um dos crimes virtuais mais aplicados no país.

É nesse contexto que a Tuvis, startup israelense-brasileira com presença em 35 países, oferece soluções de compliance e segurança para canais como WhatsApp, iMessage e Telegram, focando em registro, governança e auditoria de mensagens.

Com experiência de atendimento a mais de 100 clientes, a startup desenvolveu algumas dicas para que as empresas evitem o vazamento de informações através de aplicativos de mensagem, como o WhatsApp.

A primeira dica é fazer com que a segurança de dados não seja uma preocupação de um setor específico, mas sim de todos os colaboradores. “A grande chave para uma empresa realmente segura é criar uma cultura de proteção e segurança com todo o time. Quando todos da empresa se preocupam com o vazamento de dados, é necessário cada vez menos ações porque isso já está intrínseco na empresa”, diz Deborah Palacios Wanzo, CEO da Tuvis.

Outra dica da startup é contar com ferramentas e soluções que garantem a segurança e evitam o vazamento de dados. “Contratar ações como testes de segurança, por exemplo, permite que as empresas identifiquem falhas e formas que podem acontecer o vazamento de informações e, assim, evitá-las”, diz.

Uma dessas soluções é a ferramenta de DLP (Data Loss Prevention) da plataforma da Tuvis, que oferece a proteção das mensagens ao possibilitar que seja identificado um possível vazamento de informações. Com essa feature, as empresas conseguem criar suas próprias regras e políticas que bloqueiam o envio de conteúdo que não atende aos requisitos internos. Dessa forma, evita-se o vazamento de dados originado por colaboradores.

Por fim, o gestor do time recebe notificações de incidentes sempre que uma mensagem que fere essa regra é enviada ou recebida. As empresas têm total visibilidade e podem identificar tentativas de vazamento de dados ou qualquer violação de políticas de segurança e compliance, sejam elas internas ou externas.

Para Deborah, a solução de segurança trouxe junto a necessidade de implementar ferramentas de compliance para as empresas. “A nossa solução busca equilibrar a agilidade da comunicação digital com os requisitos de segurança da informação e compliance, permitindo que as empresas documentem interações e reduzam riscos regulatórios em múltiplos aplicativos de mensagem”, diz.

Ron Korland, CTO da Tuvis, destaca a importância de garantir integridade e confidencialidade dos dados em ambientes de comunicação distribuídos. “É essencial que as empresas consigam registrar e auditar todas as formas de comunicação digital, sem exceção. Nosso foco é entregar essa capacidade de forma prática e escalável”, afirma.

Deborah reforça que a plataforma foi desenhada para apoiar empresas que operam em contextos regulatórios diversos e precisam de soluções que assegurem rastreabilidade e controle de dados em tempo real. “A proposta da Tuvis é permitir que as mensagens do dia a dia corporativo se tornem fontes confiáveis de informação e estejam sempre em conformidade com as exigências legais”, diz.

Sobre a Tuvis

A Tuvis é uma plataforma de mensageria corporativa que viabiliza o uso seguro e rastreável de canais como WhatsApp, iMessage, Telegram, Line, entre outras. A empresa oferece funcionalidades como sincronização de mensagens, transcrição de áudio, dashboards analíticos e DLP (Data Loss Prevention) própria, apoiando organizações na gestão da comunicação digital em conformidade com normas regulatórias e políticas internas e externas de segurança e compliance.