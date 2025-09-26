Startup brasileira lança IA inédita para análise de lances esportivos

A startup de gravações esportivas Filma Eu, criada por três jovens da Universidade Federal de Itajubá (MG), está prestes a lançar uma nova tecnologia integrada ao seu ecossistema. A novidade é a primeira ferramenta de Inteligência Artificial vinculada a um aplicativo esportivo de replays e promete transformar a forma como atletas amadores interagem com seus jogos. Para marcar o lançamento no mercado, a Filma Eu realizará um evento no dia 29 de setembro, em São Paulo.

Com mais de 1 milhão de atletas cadastrados, a plataforma já domina as principais quadras e campos do Brasil e está presente em países como Paraguai, Uruguai, Estados Unidos e Portugal. Com tecnologias dedicadas a registrar os melhores momentos das partidas, a Filma Eu aposta que o próximo passo é levar ao público amador ferramentas usadas por jogadores profissionais. “Atualmente, o uso de ferramentas de análise de performance no esporte está muito restrito a atletas profissionais, então decidimos trazer essa tecnologia para os esportistas amadores que já utilizam nossa plataforma", afirma Rafael Ávila, cofundador e CTO.

O ponto de partida será o beach tennis, esporte que se consolidou no Brasil após o “boom” pós-pandemia e segue em crescimento. A nova tecnologia vai além do registro dos lances. Utilizando recursos de IA aplicada ao esporte, a ferramenta será capaz de identificar a posição dos jogadores, gerar mapas de calor, calcular a velocidade da bola e oferecer análises estratégicas. Esse “coach virtual” entregará feedbacks em texto, em versões resumidas e completas, apontando desde ajustes de postura até a dinâmica de entrosamento da dupla.

Além das análises técnicas, a novidade da Filma Eu trará efeitos dinâmicos aos vídeos capturados: “O replay já é algo que todo mundo está acostumado e está consolidado. A proposta é trazer uma experiência nova, quase como em um videogame. Vai ter efeito de fogo na bola, gelo, raio, além de minimapa e velocidade do jogo em tempo real”, destaca Thássio Roger, cofundador e CMO.

Embora o lançamento aconteça no beach tennis, a ambição é expandir para outras modalidades, incluindo futebol, basquete e outros esportes de raquete como padel e pickleball. O evento vai apresentar ao público as primeiras demonstrações dessa tecnologia empregada ao esporte em tempo real. “A ideia é unir desempenho e diversão, permitindo ao usuário explorar essas imagens de forma gamificada”, reforça Vitor Condino, cofundador e CEO.

Com mais de 1,6 milhão de vídeos gravados mensalmente, a Filma Eu cresceu mais de 1.200% em menos de quatro anos. A empresa ganhou destaque nacional ao participar do programa Shark Tank Brasil em 2021 e receber aporte de Carol Paiffer, que se tornou sócia. “A Filma Eu usa a tecnologia de forma inteligente, pensando no comportamento do público e do mercado, e isso sempre me chamou a atenção. Mais uma vez, eles desenvolveram uma tecnologia pioneira e que traz muita inovação para o setor. Já são 4 anos juntos e têm sido uma jornada e tanto! Tenho orgulho do que estamos construindo”, conta Carol Paiffer.

Sobre a Filma Eu

A Filma Eu é uma startup brasileira que transformou a maneira como atletas amadores registram seus momentos dentro de quadra. Fundada em 2015, a empresa desenvolveu um sistema inovador que integra câmeras e botões instalados em centros esportivos a um software proprietário de edição, permitindo que os jogadores capturem e revejam suas melhores jogadas em tempo real. Com apenas um toque, o vídeo é gravado, editado automaticamente e disponibilizado no aplicativo para assistir, baixar e compartilhar nas redes sociais.

Hoje, a Filma Eu ultrapassa a marca de 1 milhão de atletas cadastrados e está presente em mais de 1.000 centros esportivos, espalhados por 500 cidades do Brasil e também em países como Paraguai, Uruguai, Estados Unidos e Portugal. Ao unir tecnologia e paixão pelo esporte, a empresa consolidou-se como referência em inovação no setor, democratizando o acesso a recursos antes restritos a profissionais e aproximando cada vez mais os jogadores de uma experiência digna das grandes arenas.

