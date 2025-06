Startup mineira revoluciona o delivery no interior do Brasil

Jornalista e Comunicadora de Startups. Em 2019, 2021 e 2023 foi premiada como Melhor Profissional de Imprensa do Brasil pelo "Startup Awards", maior premiação do ecossistema de startups da América Latina. Instagram @beatrizbevilaqua

Lançada em 2016 no interior de Minas Gerais, a UaiRango tem se consolidado como uma das principais plataformas de delivery voltadas a cidades pequenas e médias no Brasil. Em um setor dominado por grandes empresas com foco nas capitais, a startup apostou em um caminho oposto: municípios com população entre 15 mil e 100 mil habitantes - faixa que concentra cerca de 30% da população brasileira, segundo o IBGE.

Atualmente, a UaiRango está presente em mais de 210 cidades de 19 estados, com destaque para Minas Gerais, interior de São Paulo e Bahia. A operação segue um modelo descentralizado, baseado em licenciamento, o que permite personalizar o serviço de acordo com as características de cada município. A atuação por meio de operadores locais facilita a conexão com restaurantes e consumidores e contribui para a construção de um ecossistema de delivery regionalizado. O aplicativo já soma mais de 3 milhões de downloads.

Diferentemente das plataformas que investem na automação total do atendimento, a UaiRango mantém um suporte 100% humano, disponível diariamente das 9h à meia-noite, inclusive aos feriados. A proximidade com o público também se reflete em ações de impacto social, como o programa Rangos Solidários, que transforma pontos acumulados por usuários em doações a instituições sociais. Mais de 100 organizações já foram beneficiadas. A empresa também oferece um sistema de recompensas, que permite a troca de pontos por produtos, serviços e cupons de desconto.

Com planos de expansão, a UaiRango projeta novas aquisições, como um sistema próprio de ponto de venda (PDV) e uma operação logística interna. A empresa também estuda o lançamento de uma fintech voltada a restaurantes parceiros, com o objetivo de oferecer serviços financeiros e antecipação de recebíveis - uma alternativa para facilitar o acesso ao crédito por pequenos empreendedores.

Em 2024, a UaiRango foi eleita a melhor empresa de Minas Gerais pelo prêmio Great Place to Work (GPTW). O reconhecimento reforça a proposta da startup de aliar inovação tecnológica e desenvolvimento regional.

“Desde 2016, quando demos os primeiros passos no interior de Minas, tínhamos a convicção de que era possível crescer de forma acelerada sem perder o vínculo com comerciantes e consumidores locais. Cada cidade em que atuamos é respeitada em suas especificidades culturais, econômicas e sociais”, afirma Otavio Boari, CEO da UaiRango.

“Num momento em que muitas empresas apostam no atendimento automatizado, escolhemos manter um suporte totalmente humano. Pode ser o caminho mais difícil, mas é também o mais próximo e empático — e isso fez toda a diferença na construção da nossa base de usuários”, completa.

