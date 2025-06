UE multa Delivery Hero por formação de cartel

A Comissão Europeia, o braço Executivo da UE, anunciou nesta segunda-feira (2) uma multa de 329 milhões de euros (cerca de R$ 2 bilhões) contra a empresa de entrega de alimentos Delivery Hero e sua subsidiária espanhola Glovo por formação de cartel.

De acordo com a Comissão, entre 2018 e 2022, as empresas concordaram em não se apropriar dos funcionários uma da outra, dividiram territórios para a entrega de alimentos e compartilharam informações comerciais confidenciais.

"Esse tipo de cartéis reduzem as opções para consumidores e parceiros comerciais, reduzem as oportunidades para os funcionários e reduzem os incentivos para competir e inovar", afirmou a Comissão.

Em um comunicado, a instituição observou que "as empresas admitiram sua participação no cartel e concordaram em encerrar o caso".

A Delivery Hero e a Glovo são duas das principais empresas de entrega de alimentos da Europa. A Delivery Hero foi fundada em 2011 em Berlim e a Glovo em 2014 em Barcelona.

Em 2018, a Delivery Hero adquiriu uma pequena participação no capital social da Glovo e aumentou progressivamente essa porcentagem até finalmente se tornar proprietária em 2022, quando a Glovo se tornou uma subsidiária.

De acordo com a Comissão, durante o período, as duas empresas "eliminaram gradualmente as restrições competitivas e substituíram a concorrência pela coordenação de múltiplos níveis".

