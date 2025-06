Empresa brasileira desenvolve plataforma de IA para WhatsApp

Mateus Castro também destaca que a solução foi projetada para crescer junto com os negócios. "Nossa arquitetura permite que empresas iniciem com funcionalidades básicas e evoluam para operações complexas conforme suas necessidades crescem. Isso democratiza o acesso à tecnologia de ponta". Esta característica atende um mercado em expansão onde o WhatsApp Business registrou mais de 764 milhões de usuários ativos mensais no quarto trimestre de 2024, representando crescimento de 6% em relação ao início do ano, segundo dados do Statista A plataforma já demonstra integração com principais ferramentas do mercado brasileiro, incluindo Hotmart, Kiwify, Monetizze, Google Agenda, Bling e ActiveCampaign. Essa conectividade permite que empresas mantenham seus fluxos existentes enquanto adicionam camadas de automação inteligente. A importância dessas integrações é evidenciada pelo fato de que 64% dos usuários do WhatsApp concordam que a plataforma promove uma conexão pessoal com as empresas, enquanto 68% considera o canal eficiente para comunicação comercial, segundo pesquisa da Chatfuel Conforme análise de Castro, "o lançamento da plataforma representa um desenvolvimento na capacidade tecnológica nacional, posicionando o Brasil como desenvolvedor de soluções para o mercado de automação empresarial e inteligência artificial. A empresa planeja expandir suas funcionalidades e atender mercados internacionais, levando a inovação brasileira para outros países", diz. Este movimento se insere em um contexto onde o Brasil registra crescimento no setor de tecnologia, com expectativa de expansão do mercado de Indústria 4.0 até 2028, conforme dados da Agência de Notícias da Indústria