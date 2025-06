Se por um lado a tecnologia eliminou funções tradicionais, por outro ela criou um novo ecossistema de carreiras inovadoras e altamente demandadas. Em 2025, profissões ligadas à inteligência artificial, dados e experiência digital estão entre as mais procuradas,

Confira as profissões mais promissoras nestes cenários segundo levantamento do LinkedIn.

Veja as profissões que estão em alta neste ano

Conheça 7 áreas que são impactadas positivamente pela IA e novas tecnologias.

1. Curador de IA

Responsável por revisar, validar e ajustar conteúdos produzidos por inteligência artificial, garantindo que sejam éticos, confiáveis e em conformidade com as diretrizes da empresa.

2. Designer de prompts

Especialista em elaborar comandos eficazes para extrair os melhores resultados de IAs generativas, como o ChatGPT e ferramentas de imagem. Essencial em agências e startups de conteúdo.

3. Treinador de modelos de IA

Profissional técnico que alimenta e supervisiona modelos de IA com dados relevantes, ajustando parâmetros e validando a acurácia das respostas geradas.

4. Analista de ética em tecnologia

Com a expansão das ferramentas digitais, cresce a preocupação com viés algorítmico e privacidade. Esse profissional atua para garantir práticas responsáveis no desenvolvimento e aplicação de tecnologia.

5. Gestor de comunidades digitais

Mais do que um social media, esse profissional constrói e mantém relacionamentos entre marcas e comunidades on-line, utilizando IA para mapear comportamentos e engajamento.

6. Arquiteto de metaverso

Voltado à criação de ambientes imersivos, combina habilidades em game design, realidade virtual e programação para projetar espaços virtuais corporativos ou de entretenimento.

7. Especialista em cibersegurança para IA

Com o aumento da aplicação de IA em setores sensíveis, cresce a demanda por profissionais capazes de identificar vulnerabilidades e proteger sistemas de ataques cibernéticos.

Essas novas funções refletem a transformação digital e indicam que o futuro do trabalho depende, cada vez mais, de atualização constante e da capacidade de aliar tecnologia e pensamento humano.