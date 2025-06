Startup brasileira revoluciona a genética pet com tecnologia da Illumina

O que há em comum entre os maiores hospitais de referência do país e uma startup brasileira que atua no setor pet? A resposta está na tecnologia de ponta da Illumina, multinacional americana referência mundial em genotipagem e sequenciamento genético. É com o apoio tecnológico dessa gigante do setor que a Petgenoma, única empresa da América Latina com laboratório próprio para genotipagem de pets, vem transformando a forma como tutores, veterinários e criadores cuidam da saúde e do bem-estar animal.



“A Petgenoma é um exemplo de como a tecnologia de microarray e o chip de DNA podem ser aplicados de maneira inteligente, impactando diretamente o cuidado veterinário e promovendo o bem-estar animal”, afirma Rodrigo Benevides, Country Lead da Illumina Brasil. A parceria reforça o compromisso da Illumina com o fomento à inovação científica no Brasil e na América Latina, aliando tecnologia de ponta à realidade local.

Fundada com base em pesquisa genética avançada, a Petgenoma aposta na ciência como motor de transformação. Com sede no Cietec (Centro de Inovação da USP), a empresa desenvolveu um pipeline exclusivo de análise de dados e base genética proprietária. Isso permite não apenas maior precisão nos resultados, mas também o desenvolvimento de conhecimento local, em sintonia com a diversidade genética da população canina brasileira.



O exame genético começa com um simples swab bucal, capaz de revelar uma ampla gama de informações divididas em dois blocos principais: perfil genético lúdico (composição racial, ancestralidade e comportamento) e mapeamento de saúde (mais de 300 predisposições genéticas, incluindo doenças cardíacas, renais, endócrinas e neurológicas, além de perfil farmacogenético e painéis de obesidade e oncologia).

A Petgenoma tem como meta alcançar R$ 1 milhão de faturamento mensal até dezembro de 2025, com projeção de fechar 2026 com R$ 18 milhões no acumulado anual. “É uma trajetória construída com muito esforço e um modelo de negócio onde todos ganham, sejam tutores, veterinários, criadores e os próprios pets”, diz Eduardo Lemos, CEO e cofundador da startup.



A atuação da Petgenoma se organiza em três frentes principais e complementares: veterinários, que utilizam os testes genéticos como ferramenta de apoio ao diagnóstico, cuidados preventivos e tratamentos personalizados; tutores, que buscam compreender melhor a origem, o comportamento e as necessidades específicas de seus animais; e criadores, que se valem do conhecimento genético para garantir ninhadas mais saudáveis e agregar valor ao seu trabalho com base científica.

A força por trás da Petgenoma está em um time de excelência, formado por profissionais com sólida formação acadêmica e ampla experiência em suas áreas: Fabiana de Andrade, geneticista-chefe, com pós-doutorado em genética canina pela UFRGS; Douglas Maia, CTO e engenheiro de software formado pela USP; Paula Rohr, doutora em genética pela UFRGS; e Darilene Tyska, doutora em melhoramento genético animal, também pela UFRGS.

