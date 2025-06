Sebrae MG recebe prêmio internacional pelo apoio ao empreendedorismo

Jornalista e Comunicadora de Startups. Em 2019 e 2021 foi premiada como Melhor Profissional de Imprensa do Brasil pelo "Startup Awards", maior premiação do ecossistema de startups da América Latina. Instagram @beatrizbevilaqua.

Fui convidada para participar da Global Entrepreneurship Network (GEN) 2025 - um verdadeiro “Mundial do Empreendedorismo”, realizado todos os anos em algum canto do planeta. Desta vez, o palco foi Indianápolis, nos Estados Unidos, e eu tive a honra de fazer parte desse evento inspirador, que reúne empreendedores, líderes, formuladores de políticas públicas e agentes de transformação de todos os continentes.



Conheci histórias e iniciativas incríveis, sobretudo com foco em sustentabilidade, e pude acompanhar de perto um reconhecimento importante para o Brasil: o prêmio internacional concedido ao Sebrae Minas, uma vitória significativa para o fomento ao empreendedorismo no país.



E como se tudo isso já não fosse suficiente, vivi um marco pessoal: mediei meu primeiro painel em inglês! Ao lado de dois grandes nomes, Daniel Blackman, CEO da Renaissance 94, e Peter Ptashko, CEO da Cambio - ambas empresas com foco em transformar realidades sociais e ambientais. Conduzi uma conversa sobre empreendedorismo de impacto e sustentabilidade. Temas urgentes, que atravessam fronteiras e conectam realidades diversas.

Durante o evento, o Sebrae Minas foi homenageado com o prêmio da GEN 2025, na categoria Instituição Catalisadora da Semana Global do Empreendedorismo. A instituição foi reconhecida pelo papel decisivo na mobilização de ações empreendedoras no Brasil: das 7.232 atividades registradas em todo o território nacional, nada menos que 5.291 foram promovidas pelo Sebrae Minas - ou seja, mais de 70% do total.



A cerimônia foi emocionante. Marcelo de Souza e Silva, presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, resumiu bem o espírito da premiação: “Esse prêmio simboliza o esforço coletivo de todas as nossas equipes e parceiros para incentivar o empreendedorismo e apoiar os pequenos negócios. Nosso compromisso é estimular o empreendedor mineiro e levar soluções que atendam às suas necessidades. Esse reconhecimento internacional fortalece ainda mais a missão do Sebrae Minas: impulsionar o empreendedorismo para transformar vidas.”

A representante do Sebrae Minas no evento foi Fabiana Pinho, que recebeu o prêmio em nome da instituição. Foi bonito ver uma mulher à frente de uma conquista tão simbólica, num evento que valoriza ade vozes e experiências no ecossistema empreendedor.A Semana Global do Empreendedorismo (SGE), movimento criado em 2008, nasceu com a missão de inspirar jovens a deixarem sua marca no mundo por meio do empreendedorismo. Hoje, ela é um dos maiores movimentos globais nesse campo: já impactou mais de 10 milhões de pessoas, reúne cerca de 20 mil parceiros, promove mais de 40 mil atividades e envolve 200 países.

A iniciativa convida organizações a celebrarem e capacitarem empreendedores por meio de ações criativas e transformadoras. No site da SGE Global, é possível encontrar um banco com mais de 100 ideias para atividades, todas voltadas a fomentar a cultura empreendedora de forma inclusiva e inovadora.

Voltei para casa inspirada. Em tempos tão desafiadores, foi revigorante ver, ao vivo, a força de quem acredita na mudança por meio da educação e da criatividade. O Brasil tem muito a ensinar e também a aprender quando o assunto é empreendedorismo. E o reconhecimento internacional do Sebrae prova que estamos no caminho certo.



