Startup brasileira impulsiona empreendedorismo em jovens

A crescente demanda por habilidades comportamentais e visão empreendedora entre jovens tem colocado a inovação educacional no centro do debate sobre mobilidade social. De acordo com o levantamento realizado pela plataforma Você S/A, as chamadas soft skills como pensamento crítico, inteligência emocional, criatividade e liderança, estão entre as dez competências mais requisitadas no mercado de trabalho até 2025. Frente a esse cenário, a Eduqhub surge com uma proposta de transformar o aprendizado de crianças e adolescentes por meio de tecnologia, gamificação e conteúdos voltados ao empreendedorismo.

A Eduqhub é uma startup voltada ao desenvolvimento de habilidades humanas e competências empreendedoras em jovens de quatro a 18 anos. Fundada com o propósito de oferecer uma educação acessível, interativa e adaptada aos desafios do século XXI, a empresa propõe um novo modelo de ensino que se baseia na ludicidade, na aplicação prática do conhecimento e na promoção da autonomia intelectual dos estudantes. A proposta da Edutech se apoia nos três pilares reconhecidos pela Bett Brasil como essenciais para a educação infantil em 2025: inovação, inclusão e intencionalidade pedagógica.

Nara Rocha, cofundadora da plataforma, destaca que a principal característica da Eduqhub reside na aplicação de estratégias de ensino fundamentadas em tecnologia e jogos educativos, recursos que tornam o aprendizado mais atrativo, especialmente para crianças em idade escolar. A metodologia empregada inclui atividades que estimulam o pensamento crítico, a resolução de problemas e o trabalho colaborativo — características amplamente valorizadas no atual cenário de transformação do ensino, conforme aponta estudo publicado pela Delinea sobre tendências em treinamento e capacitação até 2025. “O ensino passivo tradicional demonstra falhas em motivar os alunos, resultando em um maior índice de evasão escolar. Nesse contexto, a gamificação emerge como uma ferramenta promissora para engajar os estudantes, incentivando a aprendizagem ativa ao transformar tarefas rotineiras e desinteressantes em atividades dinâmicas e estimulantes”, argumenta.

De acordo com a Revista Educação, ao incorporar elementos típicos dos jogos — como desafios progressivos, recompensas simbólicas, níveis de conquista e narrativas envolventes —, o processo de ensino se torna mais atrativo e dinâmico. Além de oferecer conteúdo especificamente voltado para o desenvolvimento do espírito empreendedor, a plataforma Eduqhub utiliza a tecnologia e os jogos educativos como uma estratégia para aumentar o engajamento dos alunos e otimizar os resultados de aprendizagem. “Ao unir tecnologia, princípios da psicologia e metodologias pedagógicas inovadoras, a startup enfrenta os desafios persistentes da educação pública e à crescente necessidade de preparar os jovens para um mercado em constante transformação e evolução”, confirma Nara.

Na entrevista para o blog Café Digital, Nara Rocha, que também é psicóloga, defendeu que a expertise da psicologia aplicada à educação garante que cada etapa do desenvolvimento dos estudantes seja cumprida e esteja em consonância com as práticas educacionais que vão prepará-los para a vida. “Minha experiência clínica com desenvolvimento infantil, somada a um histórico de atuação em instituições públicas, empresas privadas e organizações sem fins lucrativos voltadas à educação de jovens em situação de vulnerabilidade e, minha vivência direta com as barreiras enfrentadas por estudantes de baixa renda no acesso à educação de qualidade, foram motivadores da criação da plataforma”, cita a especialista.

A Eduqhub, conforme cita a matéria da página Café Digital, startup que impacta mais de 25 mil estudantes em 12 estados brasileiros e que foi premiada como o 1º lugar no “Prêmio Otimista de Inovação” e no “StartupCE”, oferece um aprendizado híbrido e imersivo com gamificação on-line e eventos práticos. A plataforma permite a inclusão de crianças atípicas no seu ambiente virtual, capaz de simular situações da vida real. Nara explica que a incorporação da gamificação no processo educacional possui um impacto direto e significativo na motivação e no desempenho dos estudantes, tornando o ensino mais efetivo e prazeroso. “O objetivo central das plataformas de educação deve ser formar jovens protagonistas, munidos da capacidade de identificar oportunidades e de construir trajetórias de vida próprias e bem-sucedidas, mesmo em contextos que se apresentam como desafiadores”, comenta.

Reconhecida como única empresa do Nordeste brasileiro na lista anual da HolonIQ — a “Latin American EdTech 100” — que identifica as 100 edtechs mais promissoras da América Latina, conforme cita a matéria do Jornal O Povo, a startup tem a neuroeducação como um de seus principais pilares. Nara Rocha explica que, para definir o conteúdo dos cursos, a equipe utiliza conceitos da psicologia, a pedagogia e as neurociências com o objetivo de desenvolver nas crianças tanto habilidades práticas quanto a confiança necessária para o seu sucesso e realização pessoal. “É importante defender uma visão abrangente de empreendedorismo, que vai além da simples criação de negócios, promovendo o protagonismo juvenil e o desenvolvimento de soluções criativas e inovadoras para problemas reais”, afirma.

Com destaque tanto nacional quanto internacional, conforme menciona o Portal Influxo, a startup forma crianças e jovens por meio da tecnologia e da educação empreendedora. Reconhecida pelo portal Nordeste Antenado como uma das 10 melhores Edtechs do mundo no prêmio global GESAwards e incluída na lista “Startups to Watch 2023” pela revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios, a Eduqhub desenvolve jovens nos campos da educação, inovação e tecnologia. “O objetivo da plataforma é oferecer ferramentas educacionais para que cada vez mais jovens possam sonhar alto e, principalmente, tenham os meios e o suporte necessários para concretizar seus projetos de vida. A Eduqhub está pronta para explorar novos mercados globais e levar sua metodologia a outras realidades onde a mobilidade social também representa um desafio”, conclui Nara, reiterando o compromisso da Eduqhub com a transformação social através da educação.

Website: https://www.eduqhub.com/