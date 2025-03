Livro reúne histórias inspiradoras de mulheres de negócios e empreendedorismo social

A atriz Maria Paula, conhecida por suas participações no filme “De pernas pro ar” e nos programas “Malhação” e “Casseta & Planeta”, foi uma das coordenadoras de um projeto que uniu histórias inspiradoras de 139 mulheres para um livro que será lançado neste Mês Internacional da Mulher.

“Ensemble — de solo a sinfonia” passa por histórias que vão do empreendedorismo ao impacto social, trazendo relatos reais de superação, liderança e resiliência feminina.

O livro foi concebido como um manifesto global para promover um mundo sem preconceitos, estereótipos ou discriminação, objetivos alinhados à campanha global #AccelerateAction (Acelere a ação) — tema do Dia Internacional da Mulher de 2025 — que enfatiza a necessidade de ações rápidas e decisivas para alcançar a igualdade de gênero.

Conta com textos assinados por grandes nomes do mundo corporativo, como Gabriela Comazzetto (gerente geral do TikTok na América Latina), Tania Cosentino (vice-presidente da Microsoft na América Latina), Manzar Ferres (diretora geral de negócios da rede Globo) – que escreve com suas irmãs Magda e Mabel –, entre outras.

O projeto surgiu também como um movimento de impacto social. Toda a renda arrecadada com as vendas será destinada a organizações que apoiam crianças em situação de vulnerabilidade no Brasil.

“Além de ser uma fonte de inspiração, o livro gera um impacto real na vida de crianças que precisam de suporte,” disse Roberta Matarazzo Suplicy, empresária especialista em conexões corporativas que também coordenou o projeto.

Para celebrar o lançamento do livro, serão realizados eventos em diversos países. No Brasil, o primeiro deles acontecerá em São Paulo, no dia 18 de março, reunindo diversas autoras para um painel sobre liderança feminina e transformação global.