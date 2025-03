Empreendedor recebe prêmio por práticas sustentáveis

A Latin American Quality Institute (LAQI), organização internacional voltada à promoção de padrões de qualidade e sustentabilidade empresarial, reconheceu a empresa brasileira Coworking Smart com o título de Empresa Brasileira do Ano 2025 e concedeu ao seu fundador, Saulo Da Rós, o prêmio de Empresário do Ano 2025. A entrega ocorrerá em 16 de maio durante o LAQI Impact Summit Brazil, evento que reunirá mais de 500 líderes empresariais em São Paulo.

Com sede na Cidade do Panamá, a LAQI atua em toda a América Latina promovendo práticas de excelência organizacional por meio de um modelo de gestão baseado na filosofia da Responsabilidade Total, que integra os pilares environmental, social and governance (ESG) — ambiental, social e de governança. O instituto possui alianças com mais de 40 organizações internacionais e promove a adoção de padrões alinhados à Agenda 2030 da ONU para o desenvolvimento sustentável.

O Coworking Smart foi reconhecido pelo alinhamento de sua estratégia de negócios com práticas de responsabilidade corporativa. A empresa também recebeu a Certificação Q-ESG, concedida com validação por meio de tecnologia blockchain, que garante autenticidade e transparência no processo. A Q-ESG reconhece organizações que incorporam práticas de governança, sustentabilidade ambiental e responsabilidade social em sua gestão.

Segundo a LAQI, a adoção de critérios baseados em ESG não é apenas uma tendência, mas uma exigência competitiva para empresas que desejam manter relevância em mercados em transformação. O uso da tecnologia blockchain na emissão das certificações posiciona o instituto como pioneiro em garantir rastreabilidade e integridade nos processos de reconhecimento.

“Receber esse prêmio e a certificação Q-ESG reforça nosso compromisso com um modelo de negócio acessível, mas também responsável. Desde o início, procuramos construir uma operação que fosse sustentável não só financeiramente, mas também socialmente”, afirma Saulo Da Rós, CEO do Coworking Smart.

A edição de 2025 do LAQI Impact Summit terá como tema o desafio “Responsabilidade Total: a estratégia para empresas inovadoras e sustentáveis” e trará especialistas que discutirão os caminhos para que organizações latino-americanas se adaptem a exigências ambientais e sociais crescentes. O evento também reforça o compromisso do instituto com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), incluindo o incentivo à formalização de negócios, ao trabalho digno e à inovação empresarial.

Além da LAQI, outras instituições internacionais têm intensificado a adoção de critérios ESG como padrão global. De acordo com a KPMG, 79% das maiores empresas do mundo já adotam relatórios de sustentabilidade em seus balanços.

Saulo Da Rós, que reside atualmente nos Estados Unidos e realiza a gestão da empresa de forma remota, afirma que a adoção dos princípios ESG tem sido integrada à cultura da empresa: “Nosso desafio é garantir que crescimento e impacto caminhem juntos. O reconhecimento da LAQI é um marco importante dentro dessa trajetória”.

Mais informações sobre o evento e sobre o programa de certificações da LAQI podem ser acessadas em: https://www.laqi.org.



Já os serviços e iniciativas da Coworking Smart estão disponíveis em: https://coworkingsmart.com.br.

Website: https://coworkingsmart.com.br