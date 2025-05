TEDx volta a Santa Rita do Sapucaí com foco em futuros possíveis

Jornalista e Comunicadora de Startups. Em 2019 e 2021 foi premiada como Melhor Profissional de Imprensa do Brasil pelo "Startup Awards", maior premiação do ecossistema de startups da América Latina. Instagram @beatrizbevilaqua.

Dez anos após a primeira edição, o Instituto Nacional de Telecomunicações - Inatel se prepara para receber novamente um dos formatos de evento mais inspiradores do mundo. O TEDxInatel, marcado para 28 de agosto, será realizado no campus do Instituto, em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, como parte das comemorações dos 60 anos do Instituto. A proposta é ambiciosa: reunir ideias capazes de transformar realidades e projetar futuros, conectando tecnologia, inovação e impacto social.

A iniciativa foi idealizada com o desejo de tornar o TEDx parte do calendário institucional, com edições bienais. Desde 2023, uma equipe trabalha na curadoria e nas exigências de licenciamento da plataforma TED. O tema desta edição, Futuros Conectados, guia a escolha dos palestrantes e conteúdos, mas sem impor limitações: a diversidade é um princípio obrigatório do formato. As ideias selecionadas devem refletir diferentes visões de mundo, de todas as áreas do conhecimento, desde a ciência e o empreendedorismo até pautas sociais, ambientais e culturais.

Processo seletivo valoriza originalidade e impacto das ideias

O processo seletivo para palestrantes está oficialmente aberto e as inscrições vão até o dia 07 de maio. O edital publicado pelo Inatel convida pessoas de todas as idades e origens a inscreverem suas ideias por meio de um formulário online. Mais do que o currículo dos candidatos, o foco está no potencial de impacto das ideias e na sua conexão com o tema proposto. “Queremos provocar reflexões profundas, mostrar novas perspectivas e abrir espaço para quem tem algo significativo a compartilhar”, afirma Eduardo Zanin, Head de Startups no Inatel, um dos responsáveis pela organização.

A estrutura do evento prevê talks ao longo de todo o dia, das 9h às 19h, no Teatro do Inatel, com capacidade máxima de 820 pessoas. O evento será aberto ao público mediante a aquisição de ingresso, com valor simbólico. A programação ainda pode incluir atividades paralelas e experiências imersivas. A proposta é atrair desde estudantes do Ensino Médio até executivos e professores universitários, em uma troca que ultrapassa fronteiras acadêmicas e profissionais.

A organização aposta em uma composição plural de palestrantes — mesclando nomes conhecidos do grande público com vozes locais — para garantir representatividade e autenticidade ao evento. Embora a transmissão ao vivo não seja permitida pelas regras do TED, todas as apresentações serão posteriormente publicadas na plataforma oficial e no canal do TEDx no YouTube, ampliando o alcance das ideias compartilhadas no palco do Inatel.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além de celebrar o legado de seis décadas, o TEDxInatel busca apontar caminhos para os próximos anos. “Nosso objetivo é simples: realizar o melhor evento da história do Inatel e, mais do que isso, provocar conexões duradouras entre pessoas, ideias e futuros possíveis”, resume Zanin.

Interessados em participar como palestrante devem consultar o edital completo, disponível no site oficial do TEDxInatel, para verificar os requisitos e submeter as propostas dentro do prazo estipulado. O resultado dos selecionados será divulgado até o dia 20 de maio de 2025.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.