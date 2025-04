IA reduzirá tempo de atendimento do Procon de Belo Horizonte

SIGA NO

Jornalista e Comunicadora de Startups. Em 2019 e 2021 foi premiada como Melhor Profissional de Imprensa do Brasil pelo "Startup Awards", maior premiação do ecossistema de startups da América Latina. Instagram @beatrizbevilaqua.

A Maxbot, plataforma omnichannel especializada em atendimento ao cliente, acaba de firmar uma parceria inédita com o Procon de Belo Horizonte. O projeto prevê o desenvolvimento de um chatbot com inteligência artificial para otimizar o atendimento ao consumidor e reduzir significativamente o tempo de resposta do órgão.

Atualmente, o Procon de Belo Horizonte leva, em média, 60 dias para realizar o primeiro atendimento a um consumidor. Com a nova tecnologia, a finalidade será tornar esse processo instantâneo. "Nosso chatbot fará a triagem inicial das solicitações, identificando se a demanda realmente se encaixa na esfera de defesa do consumidor ou se deve ser direcionada para outros órgãos, como justiça comum ou pequenas causas", explica Rômulo Balga, CEO da Maxbot.

Além de encaminhar corretamente os atendimentos, a inteligência artificial também orientará os consumidores sobre os documentos necessários e permitirá o envio antecipado desses arquivos para agilizar o processo. "Para abrir uma reclamação no Procon, o cidadão precisará comprovar que é morador de Belo Horizonte e apresentar documentos como nota fiscal da compra e um relato detalhado do problema. O chatbot fará essa validação, evitando erros e retrabalho", detalha Balga.

Outro avanço do projeto será a digitalização das audiências. Atualmente, todas as sessões acontecem presencialmente, o que dificulta a participação de empresas que não têm representação na capital mineira. Para solucionar essa questão, a Maxbot implementará uma integração com o Google Meet, permitindo a realização de audiências virtuais. "Muitas empresas de fora pedem por essa opção, mas hoje o Procon não tem um sistema para oferecer isso. Nossa solução vai permitir que elas utilizem seus próprios advogados, sem a necessidade de contratar uma representação específica em Belo Horizonte", afirma o CEO.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com um investimento de R$ 225 mil, a expectativa é que o chatbot consiga atender até 90% das demandas online, liberando a equipe do Procon para se concentrar nos casos presenciais. “A parceria entre Maxbot e Procon Belo Horizonte representa um avanço significativo na modernização dos serviços públicos e melhorias na experiência dos consumidores. O grande ganho desse projeto será a eficiência, pois reduziremos o tempo de espera do consumidor drasticamente, passando de 60 dias para horas, garantindo um atendimento mais ágil e assertivo", conclui Balga.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.