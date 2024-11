A SOLOS, startup de impacto social que desenvolve soluções inteligentes de economia circular, está entre as vinte startups nordestinas selecionadas pelo BNDES Garagem – Edição 2024, no módulo Tração – empresas que já estão no mercado e buscam crescimento.

O programa, que teve início em outubro e estende-se até abril de 2025, busca estimular o empreendedorismo, além de impulsionar negócios de impacto que queiram contribuir para a resolução de desafios sociais ou ambientais. Com isso, os selecionados passam a receber apoio de especialistas, além de terem acesso a mentores para aconselhamento e resolução de desafios, a conteúdos sobree impacto e a serviços gratuitos e subsidiados. Parte do treinamento será presencial, na sede do BNDES, no Rio de Janeiro.





Participar de programas de aceleração incentiva o crescimento e oferece diversas vantagens para alcançar novas oportunidades e credibilidade, principalmente para negócios nascidos no Norte e Nordeste. Essas oportunidades ajudam a reduzir o tempo e o custo para que uma startup consiga ter reconhecimento no mercado, ganhar tração e atingir a sustentabilidade, preparando-a para uma eventual rodada de investimento ou até para uma aquisição.

Acelerada pelo programa BNDES Garagem – Negócios de Impacto 2024, a SOLOS atua ativamente para fazer a reciclagem acontecer no Brasil de forma justa e inclusiva em três frentes: sistemas inteligentes de coleta, reciclagem em grandes eventos e experiências e conteúdos sustentáveis, além de contar com projetos em parceria com grandes marcas, como Heineken, Braskem e Ambev.