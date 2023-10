Sebrae MG aposta na inovação aberta para impulsionar soluções internas

1563

Afonso Rocha é diretor superintendente do Sebrae-MG com passagens por outras entidades empresariais como o Senac e o Instituto Estrada Real. (foto: Divulgação)

“Por mais incrível e gigante que uma empresa seja, ela não vai conseguir reunir todas as melhores condições para inovar sozinha, dada a velocidade e complexidades das mudanças”, disse o superintendente do Sebrae MG, Afonso Maria Rocha em entrevista para o Mundo Startup, aqui no Estado de Minas.

O conceito de Open Innovation — ou inovação aberta, em português — quebra esse paradigma. Ele foi criado por Henry Chesbrough, professor da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, e autor de um livro com o mesmo nome.





A ideia é ampliar o conceito de inovação, de forma que haja colaboração entre empresas, indivíduos e órgãos públicos na criação de novos produtos e serviços. Assim, todos os envolvidos diminuem o ciclo de aprendizagem, ampliam o acesso à diversidade de talentos e inteligências, fazendo com que o risco e o custo do processo inovativo seja menor e sua assertividade maior.





Todas as empresas, não só as tradicionais, inclusive as conhecidas como muito inovadoras, têm buscado implementar estratégias de inovação aberta, fazendo com que a inovação fechada venha perdendo espaço nas organizações. Acompanhe a entrevista EXCLUSIVA com o superintendente do Sebrae Minas, Afonso Maria Rocha.





De que maneira o Sebrae Open Corp impulsionou a inovação interna dentro do Sebrae Minas? Poderia dar exemplos de mensuração e impacto dentro das áreas internas?





Ao abrir as portas para ideias externas, as organizações podem aproveitar o conhecimento e a experiência de outras entidades para impulsionar sua própria inovação. O Sebrae Open Corp nasceu com o objetivo de posicionar o Sebrae Minas nesta abordagem de inovação aberta para buscar soluções tecnológicas com startups que possam resolver problemas internos do dia a dia.





Na primeira edição do Sebrae Open Corp tivemos cinco provas de conceito e incorporação de duas tecnologias que reduziram em 35% o tempo do processo de aquisição, e em 13% os custos de gestão de conteúdos. Outro ponto extremamente importante foi o time interno capacitado com metodologias ágeis utilizadas na melhoria de processos, engajado na solução de problemas e identificação de novas oportunidades.





Como foi a parceria com a Beta-i Brasil neste projeto. Quais startups participaram deste processo e quais tecnologias foram mais relevantes?





Beta-i Brasil é uma empresa especializada em apoiar governos, instituições de fomento e empresas privadas a desenharem e implementarem políticas e metodologias de inovação aberta e colaborativa, configurando-se como líder em metodologia para melhoria da competitividade de ecossistemas e negócios.





Ao longo dos anos, a Beta-i tem desenvolvido e validado diversas metodologias exitosas para este fim. Sua equipe técnica tem ampla expertise em trabalhos com inovação aberta e colaborativa praticados em diversos países, com uma multiplicidade de stakeholders, públicos e privados, mostrando uma competência de entendimento da realidade e desenvolvimento de soluções com efetiva capacidade de capturar e compartilhar valor para todos os envolvidos. Esta competência singular tem sido fundamental para o sucesso da iniciativa.





Como é o relacionamento do Sebrae com o ecossistema de startups brasileiro?





O relacionamento se dá por meio da abordagem Sebrae Open, que tem por objetivo articular e conectar estrategicamente os agentes dos mais diversos ecossistemas de inovação, para a transformação e competitividade dos pequenos negócios, tendo como foco as principais linhas de atuação a seguir:





Desenvolver, escalar, disseminar e implementar soluções inovadoras, de forma ágil e simples;





Estabelecer conexões, parcerias e geração de negócios inovadores;





Gerar inteligência e suporte estratégico para a inovação aberta nos pequenos negócios e no Sebrae Minas;





Possibilitar a aprendizagem acelerada, por meio do fluxo de conhecimento interno e externo, a todos os agentes do ecossistema (Sebrae Minas, startups, habitat de inovação, pequenos negócios e grandes empresas);

Promover o contato com especialistas em tecnologias exponenciais, líderes de grandes empresas e comunidades globais de inovação.





Quais foram os resultados da implementação do Sebrae Open Corp até o momento? Quais as novidades para o próximo ano?





Estamos na segunda edição do Sebrae Open Corp, desta vez ampliada com a participação do Sebrae Mato Grosso do Sul. Tivemos 298 startups inscritas para apresentar soluções para cinco desafios do Sebrae Minas e três desafios do Sebrae Mato Grosso do Sul, focados em processos de extrema relevância, como automação de vendas e marketing, processos jurídicos, gestão de risco e contratos; gestão de dados de pesquisa e do portfólio e experiência do cliente e atendimento.





As soluções foram avaliadas em diversas fases por um time de aproximadamente 40 colaboradores de ambas instituições, até chegar a 18 startups que participaram do Bootcamp, curso do Sebrae que utiliza ferramentas e técnicas para auxiliar na criação de novos projetos, produtos, serviços e negócios.





A partir do Bootcamp foram escolhidas nove provas de conceito para o Sebrae Minas e quatro provas de conceito para o Sebrae MS. Esta é a fase atual do Sebrae Open Corp.





Em 2024 teremos uma nova edição do programa, uma vez que a agenda de inovação aberta do Sebrae Open Corp está consolidada no Sebrae Minas. Serão iniciadas as articulações para ampliar a participação de outras unidades estaduais do Sebrae no programa, além de empresas interessadas em realizar o processo de inovação aberta por multiparceiros.