Fundação 1 Bi seleciona negócios sociais em prol da educação inclusiva

1563

A Fundação 1Bi é uma instituição social que trabalha tecnologias digitais para impacto social positivo, pois acredita que a tecnologia pode ser uma ponte para a diminuição de desigualdades (foto: Divulgação)



1Bi Labs , em parceria com o Movtech e patrocínio do Ifood, abre hoje (15/9), as inscrições para a 5ª edição do programa de aceleração de projetos de educação para grupos minorizados. Poderão participar organizações, negócios sociais e empreendedores sociais que fomentem a educação básica ou ensinem tecnologia de forma gratuita ou a baixo custo.





Nas edições anteriores, o 1Bi Labs atendeu 23 organizações e impactou indiretamente a vida de 44 mil pessoas. Na 4ª edição foram 4 organizações atendidas, mais de 2100 pessoas impactadas nas regiões Norte e Sudeste, 7 mentores, 12h de treinamento geral, 60h de mentoria e 25 encontros.

“Queremos acelerar e reconhecer organizações, negócios sociais e empreendedores sociais que fomentem a educação básica ou ensinem tecnologia de forma gratuita ou a baixo custo, ou também utilize dela para promover novas oportunidades aos jovens em situação de vulnerabilidade”, explicou Kelly Baptista, Diretora da Fundação 1 Bi.

Durante o programa, os participantes contarão com mentoria de líderes de grandes empresas de tecnologia com treinamentos e possibilidade de investimento no valor de R$ 35 mil para a organização que se destacar em primeiro lugar, de R$ 15 mil para a de segundo lugar e de R$ 10 mil para o terceiro lugar.





Segundo Luanna Luna, head de Educação do iFood e co-fundadora da Movtech, essa é mais uma das ações do Movimento em prol do fomento de organizações que estão empenhadas em promover um futuro tecnológico mais amplo. "Atuamos para construir um Brasil mais inclusivo e igualitário para todos, utilizando a tecnologia para transformar a sociedade. A ampliação desse acesso só acontece com o fomento de oportunidades, principalmente para grupos minorizados”, afirma Luanna.

As inscrições podem ser feitas até às 23h59 (horário de Brasília) do dia 8 de outubro, através do site da 1 Bi