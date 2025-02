Startup impulsiona logística reversa no Brasil

O Brasil começa 2025 com perspectivas otimistas para a reciclagem. Um aporte de R$ 122,8 milhões, oriundo do governo federal, bancos estatais e fundações, será destinado ao desenvolvimento de novas tecnologias, capacitação de catadores e fortalecimento da logística reversa em todo o país. A iniciativa, viabilizada pela recém-regulamentada Lei de Incentivo à Reciclagem, busca profissionalizar o setor e ampliar a inclusão socioeconômica dos catadores, responsáveis por grande parte da triagem e coleta de resíduos.

Neste cenário, a Polen, startup brasileira especializada em sustentabilidade e logística reversa de embalagens, conquistou um marco importante ao ser oficialmente habilitada como entidade gestora de logística reversa pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA). Esta é a primeira homologação do tipo concedida a uma startup. Na prática, ao atender a todos os critérios do MMA, a Polen assegura que as empresas que contratam seus serviços estejam alinhadas com as exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

"Com o apoio do MMA e os investimentos previstos para o setor, temos uma oportunidade única de consolidar o Brasil como líder em economia circular. Nosso papel será garantir que esses recursos se transformem em impacto positivo na ponta, gerando valor para cooperativas, empresas e sociedade", destaca Renato Paquet, CEO da Polen.

Além de oferecer suporte técnico e soluções inovadoras para a cadeia de reciclagem, a startup tem se destacado por ampliar a profissionalização do setor, possibilitando não apenas a conformidade ambiental, mas também a geração de impactos positivos nas comunidades que integram essa cadeia.





A expectativa para 2025 é de que o fortalecimento da logística reversa consolide ainda mais o Brasil como referência mundial em reciclagem. Com investimentos estratégicos, avanços tecnológicos e a regulamentação da Lei de Incentivo à Reciclagem, o país caminha para ampliar seu impacto socioeconômico e ambiental, consolidando o setor como um motor de transformação.

