Hospital da Baleia tem aumento no engajamento de pacientes oncológicos

Jornalista e Comunicadora de Startups. Em 2019 e 2021 foi premiada como Melhor Profissional de Imprensa do Brasil pelo "Startup Awards", maior premiação do ecossistema de startups da América Latina. Instagram @beatrizbevilaqua.

O Hospital da Baleia, referência em atendimento oncológico pelo SUS em Belo Horizonte, encontrou na Nilo - healthtech que oferece uma plataforma automatizada de captação, engajamento e navegação digital de pacientes - uma parceira estratégica para aprimorar o modelo de navegação oncológica. Com a parceria, o hospital, que é reconhecido por realizar mais de 600 mil procedimentos anuais e atender pessoas de 88% dos municípios de Minas Gerais, tem conseguido tornar os processos mais eficientes e conectados, transformando a experiência de seus pacientes oncológicos, garantindo mais engajamento e melhores resultados.

A instituição lidava com desafios como navegar os pacientes de alta complexidade que interagem com múltiplos serviços de diferentes níveis de atenção no SUS; reunir e organizar dados fragmentados, distribuídos em diferentes planilhas e sistemas; e altos níveis de absenteísmo e falta de engajamento dos pacientes. Esses fatores impactavam diretamente a adesão aos tratamento e a produtividade das equipes, o que também aumentava os custos para o hospital.

A partir daí, o Baleia buscou modernizar os processos e aperfeiçoar a capacidade de atendimento e produtividade da sua operação de cuidado. Por meio da adoção da plataforma de navegação digital e engajamento da Nilo, foi possível obter uma jornada de saúde automatizada no WhatsApp, com comunicação direta com o paciente; captação automatizada e de forma mais ágil; coordenação de cuidado com diretrizes aplicadas automaticamente; gestão da comunicação por múltiplos profissionais; e acompanhamento de dados para rastreabilidade da jornada do paciente oncológico, avaliando adesão ao plano de cuidado e engajamento.

Os resultados já são significativos. Nos primeiros meses de parceria, a taxa de engajamento dos pacientes oncológicos aumentou de 24% para 60%, um crescimento de 250% no período. Além disso, o tempo médio entre a primeira consulta e a realização da primeira biópsia foi reduzido em 50%, de 38 para 19 dias, tornando esse fluxo mais rápido e preciso.

Outro avanço foi a eficiência no cumprimento de tarefas críticas. Com a organização centralizada e o direcionamento correto de profissionais, 78% das das tarefas da equipe de cuidado do Hospital agora são realizadas dentro do prazo estipulado, mesmo com o aumento da demanda. Esse impacto direto na produtividade reflete o compromisso da Instituição em entregar um atendimento de excelência aos pacientes.

“Engajar o paciente é fundamental para adesão ao tratamento, desfecho de saúde e otimização dos serviços hospitalares. Com o uso da plataforma, estamos engajando a cada dia um número maior de pacientes e impactando positivamente seu tratamento e experiência”, afirma Alice Coelho, Enfermeira Navegadora Oncológica do Hospital da Baleia.

Esses resultados foram possíveis devido a um modelo de navegação digital individualizada, que atua diretamente nas alavancas de desperdício ao longo de toda a jornada do paciente oncológico. Esse modelo permite um diagnóstico precoce que reduz custos no tratamento e no pós-alta; promove uma jornada alinhada com o paciente e sua família, garantindo maior adesão ao tratamento e diminuindo a judicialização; e aumenta a produtividade das equipes multidisciplinares, reduzindo o gap entre diagnóstico e início do tratamento. Esses avanços reforçam o compromisso em oferecer acesso de qualidade para cada vez mais cidadãos.

O Hospital da Baleia continua expandindo sua atuação, atendendo mais de 30 especialidades médicas e contando com um corpo clínico de mais de 300 médicos. A instituição oferece desde exames laboratoriais simples até diagnósticos por imagem, promovendo uma abordagem integrada às necessidades dos pacientes. A parceria com a Nilo fortaleceu essa missão, oferecendo suporte para centralizar dados e otimizar a jornada, alcançando seu objetivo e reforçando o compromisso com a qualidade do cuidado.

“É por meio da análise de dados que conseguimos individualizar a expectativa de cuidado e distribuir melhor os investimentos em saúde. Estamos entusiasmados com os resultados já alcançados e confiantes de que, juntos, alcançaremos novos patamares na gestão de saúde,” comenta Isadora Kimura, CEO da Nilo.