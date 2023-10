Startup mineira traz soluções de saúde alimentar para empresas

1563

Neste semestre, o governo federal anunciou alterações significativas no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). O Decreto nº 11.678 estabelece novas diretrizes para a saúde e segurança alimentar dos trabalhadores, além de modificar as regras para benefícios e verbas associadas ao programa.





A atualização da legislação reflete a crescente consciência global sobre a importância da saúde e bem-estar. As empresas agora têm a responsabilidade legal de cuidar da nutrição de seus trabalhadores. Ao ignorar essa legislação, empresas correm o risco de perder benefícios fiscais valiosos associados ao PAT.





A startup mineira RadarFit atende às exigências usando tecnologia de ponta para monitorar e promover hábitos saudáveis. A empresa utiliza a Inteligência Artificial (IA) para analisar precisamente o perfil alimentar e as necessidades nutricionais de cada colaborador, em conformidade com as diretrizes da nova portaria. Esta análise personalizada assegura que cada trabalhador receba recomendações alinhadas com as metas estabelecidas pela legislação.





Taty Mesquita, co-fundadora da RadarFit, explica que o objetivo da startup é ser uma parceira estratégica para empresas que buscam cumprir o PAT sem complicações e, ao mesmo tempo, promover uma cultura de saúde e bem-estar. Acompanhe a entrevista EXCLUSIVA com a especialista, abaixo:





Como a RadarFit utiliza a IA para fazer todo monitoramento dentro do aplicativo? Vocês são os únicos na América Latina com todas essas funcionalidades?





Sim, somos pioneiros e únicos na América Latina ao integrar e oferecer todas essas funcionalidades em uma única plataforma e preparados para atender às novas exigências do PAT. Enquanto outras soluções podem abordar aspectos individuais da saúde e bem-estar dos colaboradores, a RadarFit proporciona uma abordagem completa e integrada, combinando Inteligência Artificial, monitoramento alimentar, personalização, gamificação e muito mais. Esse compromisso com a inovação e excelência nos fez a escolha preferida de mais de 60 empresas do país, e continuamos a expandir e refinar nossas soluções para atender às necessidades em constante evolução das empresas e seus colaboradores









Por quê ainda algumas companhias têm resistência à inovação? Como você vê as soluções futuras dentro do RH?

As inovações frequentemente confrontam práticas estabelecidas, levando a hesitações. Mas, em um mundo onde a tecnologia e os dados guiam as decisões, as empresas que se adaptam rapidamente possuem uma vantagem competitiva. A nova portaria do PAT é um reflexo de um mundo mais voltado para a saúde e bem-estar. As empresas que abraçam inovações como a RadarFit não só cumprem as regulamentações, mas também se posicionam como líderes em cuidados com seus colaboradores.





Teríamos uma mensuração do impacto do aplicativo para os colaboradores?

Atendemos uma variedade diversificada de empresas, todas reconhecendo a importância de alinhar-se com a nova portaria. Por meio da RadarFit, elas não só garantem conformidade com a legislação, mas também observam melhorias tangíveis, desde aumento na satisfação dos colaboradores até melhorias na produtividade e redução de absenteísmo. Com nossa ferramenta, conseguimos fornecer relatórios detalhados que demonstram o impacto direto de hábitos alimentares saudáveis. Tudo em tempo real.

Que mensagem você deixa para as empresas que ainda não implementaram uma tecnologia como da RadarFit?

A nova portaria do PAT não é apenas uma regulamentação a ser cumprida; é um chamado para as empresas elevarem o padrão de cuidado com seus colaboradores. A tecnologia não é apenas uma resposta a essa legislação, mas uma solução abrangente para transformar o ambiente de trabalho em um espaço de saúde e bem-estar.





Quais as tendências e novidades da RadarFit até o final deste ano e início do próximo?

Estamos em constante evolução. Reconhecendo a importância de promover e monitorar a saúde, conforme exigido pela nova portaria, planejamos integrar funcionalidades ainda mais avançadas. Estamos analisando maneiras de expandir a IA para prever necessidades dietéticas e integrar feedbacks em tempo real dos colaboradores, garantindo que estejamos sempre em conformidade com as normativas e superando as expectativas.