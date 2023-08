Mineiras desenvolvem game na saúde e revolucionam o RH

1563

Jennifer de Faria (esq.), Taty Mesquita e Jade Utsch, co-fundadoras da Radarfit (dir.) (foto: Divulgação)



A startup mineira RadarFit é uma das startups de saúde com maior destaque no Brasil. A empresa foi fundada em 2018 por Jade Utsch, Taty Mesquita e Jennifer de Faria, que juntas validaram um modelo de negócio totalmente disruptivo no mundo. O game transforma a saúde e o corpo dos usuários por meio de missões saudáveis personalizadas diariamente com uso de Inteligência Artificial (IA). Hoje são mais de 400.000 cadastrados e mais de 60 empresas clientes.

Segundo Taty Mesquisa, co-fundadora da RadarFit, o RH hoje está mais preocupado em trazer soluções mais saudáveis e atrativas para os colaboradores. “A compreensão da importância do bem-estar dos funcionários para a produtividade e a satisfação no trabalho levou as empresas a adotarem abordagens inovadoras para promover a saúde física e mental dos colaboradores”, disse Taty Mesquita.









Em um ecossistema de saúde complexo, com dados de dispositivos vestíveis, registros eletrônicos e mais, a integração em um aplicativo requer soluções técnicas robustas. A habilidade de unir essas fontes oferece insights profundos e personalização, colocando os usuários no controle de seu bem-estar.

Um dos maiores cases de sucesso da startup é a GoNexa, um programa de saúde da empresa Nexa que acontece em três países e que em três anos seus colaboradores já fizeram mais de 200 mil hábitos saudáveis com a RadarFit.

CRESCIMENTO EXPONENCIAL E FUTURO DA SAÚDE

A RadarFit cresceu exponencialmente durante a pandemia e segue gerando interesse das empresas. A receptividade continua positiva, uma vez que a preocupação com o bem-estar dos colaboradores permanece alta. Hoje a startup mineira está presente no Chile, Peru, México e Estados Unidos além do Brasil.





Nos próximos 5 anos, a startup está comprometida em se posicionar como a principal ferramenta na palma da mão das pessoas que buscam adotar hábitos saudáveis e melhorar a qualidade de vida das pessoas.

“Acredito que a tecnologia, aliada à nossa vontade de mudar e crescer, pode moldar um amanhã onde cada indivíduo tem o poder de definir sua própria jornada de bem-estar. Além de sermos um aplicativo, somos a promessa de transformação de novos patamares na saúde, podendo trilhar um caminho único para a nossa melhor versão”, enfatizou Taty Mesquita.





Nos próximos anos, as fundadoras seguirão moldando o cenário de hábitos saudáveis com avanços na interconexão de dados e experiências personalizadas. Elas desejam ser a bússola digital para aqueles que querem uma vida mais equilibrada.