De acordo com o relatório do Global Mind Project, a saúde mental dos brasileiros é uma das mais precárias do mundo, evidenciando um abismo social significativo entre aqueles que podem arcar com consultas e os que não têm essa possibilidade. Além disso, há o tabu e a dificuldade de buscar profissionais que ofereçam uma conexão verdadeira e adequada ao momento enfrentado.







Estudos indicam que pelo menos metade dos pacientes desiste de seus tratamentos devido à falta de identificação com os profissionais de saúde mental. Reconhecendo essa realidade, a médica Maria Esther, em sua prática psiquiátrica, identificou a necessidade de democratizar o acesso à saúde mental.





Para isso, ela propõe não apenas tornar os serviços mais acessíveis, mas também contar com uma equipe diversificada de profissionais que compreendam o contexto e as vivências de cada paciente. Isso inclui desde mulheres que buscam psiquiatras que também sejam mães até aqueles que necessitam de especialistas em geriatria. Além disso, é crucial ter profissionais com uma escuta sensível a pautas minoritárias, como questões raciais, LGBTQIA+, xenofobia e desafios enfrentados por brasileiros no exterior.





Além de estar mais vulnerável a desordens emocionais como depressão e ansiedade, a comunidade enfrenta preconceitos, estigmas e falta de compreensão dos profissionais de saúde sobre as necessidades específicas desse grupo. Outro exemplo grave de violência é o racismo estrutural brasileiro, que se manifesta em diversas áreas da vida de um indivíduo.





“Após dois anos de trabalho árduo, criamos o Espaço Abra, uma plataforma robusta focada em conectar pacientes a psiquiatras. O nome foi escolhido para representar um espaço de acolhimento, onde é possível filtrar profissionais com base em características identitárias, garantindo o match perfeito entre paciente e médico”, afirma Maria Esther. Além disso, há a possibilidade de filtros ainda mais específicos de acordo com a queixa do paciente, como depressão, ansiedade, bipolaridade e fobias diversas.





O Espaço Abra é fruto da parceria entre Maria Esther e dois sócios com vasta experiência em inovação e startups. Henrique Valentim, ex-gestor de comunidade no Cubo, tem uma carreira marcada pela promoção da diversidade e inclusão em empresas de tecnologia, enquanto Nina Van Riet, uma belga expatriada, traz consigo a experiência de um programa de acolhimento mental que integra os pacientes ao convívio social em sua cidade natal. Geel é conhecida mundialmente pela forma singular como cuida de pessoas com desafios mentais: a enfermagem familiar. A própria Unesco reconheceu o programa como um patrimônio imaterial em 2023.





Maria Esther ressalta que o Espaço Abra visa ser uma referência em psiquiatria humanizada, com tratamento de alta qualidade e projetos sociais que ampliem o acesso à saúde mental. “Estamos buscando parcerias para expandir nossas iniciativas sociais”, destaca.





Atuando em um modelo B2C e com planos de expansão para B2B, a empresa se posiciona como uma startup de impacto que democratiza o acesso à saúde mental, priorizando o acolhimento. “Com um catálogo inicial de 15 médicos e uma base de 40 profissionais, queremos ser reconhecidos como um lugar seguro, onde as pessoas sabem que encontrarão excelência em saúde mental, escuta ativa e tratamentos eficazes”, completa Henrique Valentim.





Fundadores



Maria Esther Delgado é médica, especializada em psiquiatria pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e CEO do Espaço Abra. Durante a pandemia, integrou a equipe médica responsável pelo monitoramento remoto de casos de Covid em uma multinacional, onde se apaixonou pelo potencial e pelas inúmeras possibilidades da telemedicina. Anos depois, já imersa na psiquiatria, Maria percebeu uma demanda negligenciada no mercado: a importância do alinhamento e da identificação na relação entre médico e paciente.

Ela percebeu que um “match” ideal não apenas eleva a satisfação do paciente, como potencializa a adesão e o sucesso do tratamento psiquiátrico. À frente da Abra, Maria coordena a equipe médica, realizando uma seleção criteriosa de profissionais diversos e acolhedores.





Nina Van Riet, cofundadora e CFO do Espaço Abra, é uma belga expatriada no Brasil há 21 anos, onde vive com sua família, mantendo laços próximos com a Bélgica. Formada em administração e contabilidade pelo Ibmec MG, iniciou sua carreira na área de auditoria da EY. Com experiência em logística e projetos sustentáveis de manejo florestal, Nina também presta consultoria empresarial e, em parceria com uma das big four, realizou uma modelagem financeira. No Espaço Abra, ela é responsável pelas finanças, pelo back office e por parcerias estratégicas, colaborando ativamente com os outros sócios. Seu espírito empreendedor é uma característica marcante de sua trajetória.





Henrique Padrão, cofundador do Espaço Abra e responsável pela área de tecnologia, por parcerias e por novos negócios, é graduado summa cum laude em engenharia de produção pelo Ibmec MG. Iniciou sua carreira na área de tecnologia em São Paulo, especializando-se em processos de vendas e análise de dados. Atualmente, também atua como gerente de desenvolvimento de parcerias para o Android Enterprise, produto do Google, na América Latina. Em suas experiências anteriores, foi responsável pela gestão de comunidade no Cubo Itaú durante dois anos, trabalhou na WeWork e atuou como consultor em diversidade e inclusão na Transcendemos, atendendo empresas como Natura, Alelo, Cyrela, Banco BV e Premier Pet, entre outras de diversos setores.