O iFood Empreenda Minas conta com apoio do SEBRAE/MG

Nesta segunda-feira (02/09), das 09h às 12h, o iFood promoverá um encontro para pequenos e médios empreendedores donos de restaurantes de Belo Horizonte, na sede da CDL/BH, na capital mineira.

O iFood Empreenda Minas conta com apoio do SEBRAE/MG. A iniciativa contará com a participação do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Fernando Passalio, que falará sobre o estímulo ao empreendedorismo de Minas Gerais; do Deputado Federal Reginaldo Lopes (PT/MG), que palestrará sobre os impactos da Reforma Tributária e Nano Empreendedorismo; do head de Políticas Públicas do iFood, Guilherme Paiva; entre outros palestrantes.

O evento, voltado para pequenos e microempresários, tem como objetivo reforçar a importância de conectar os governos estaduais, o SEBRAE e a iniciativa privada em prol do empreendedorismo local, dada a relevância dos pequenos e médios restaurantes para o desenvolvimento regional.

O iFood conecta mais de 350 mil restaurantes no país, sendo que 75% deles são pequenos e médios empreendedores. Em Minas Gerais, são mais de 30 mil restaurantes cadastrados na plataforma. De acordo com pesquisa produzida pela Fipe em 2023, a cadeia impactada pelos negócios do iFood gera 873 mil postos de trabalho diretos e indiretos no país, sendo quase 70 mil postos no Estado de Minas Gerais.