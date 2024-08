Um programa que conecta investidores e empresas de tecnologia acaba de ser lançado pela Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE) durante a programação do Startup Summit 2024, um dos principais eventos do ecossistema de startups no Brasil, co-organizado pela associação junto ao Sebrae Startups. O ACATE Investidores, como é chamado, promove matches assertivos entre investidores e startups, com acompanhamento especializado e suporte estratégico para que o investimento atenda às expectativas e preferências da empresa e de quem oferece o aporte.







“A ACATE possui mais de 1800 empresas associadas, muitas com interesse em captar investimentos. Como elas têm níveis de maturidade e necessidades diferentes, a ACATE está estruturando um dealflow capaz de acompanhar e oferecer a cada empresa o melhor encaminhamento para buscar investimentos”, explica Diego Ramos, presidente da Associação Catarinense de Tecnologia. Desde um investidor anjo pessoa física, até um fundo de Venture Capital, uma boutique de investimentos ou um grande banco comercial, a ACATE será capaz de apresentar as melhores empresas dentro do perfil e tese desejados pelo investidor. “Isso vai tornar o match mais rápido e assertivo e vai melhorar o fluxo de investimentos em empresas de tecnologia do Estado”, destaca o presidente.



O lançamento oficial ocorreu no estande na ACATE com os painelistas Fábio Ferrari, diretor do programa; Diego Ramos, presidente da ACATE; e Annalisa Blando, vice-presidente de Finanças da ACATE. Atualmente, são mais de 1800 empresas associadas em oito polos regionais de Santa Catarina e mais de 20 programas estratégicos para aceleração de empresas em diferentes níveis, da incubação à internacionalização.



“Acolhemos todos os profissionais e atores envolvidos no ecossistema de tecnologia de Santa Catarina, do estudante interessado em se especializar em tecnologia da informação, passando pelo empreendedor até chegar em investidores e grandes empresas em busca de serviços ou soluções. O ACATE Investidores vem para oferecer uma atenção ainda mais especializada sobre investimentos em tecnologia e inovação”, explica Diego Ramos.



As entregas de valor oferecidas pelo programa são interação entre startups e investidores, oferecendo networking, oportunidades únicas e eventos exclusivos, formação das próximas expoentes do ecossistema através de matches assertivos e dealflow estratégico - atendendo às exigências e preferências dos investidores com uma assessoria de especialistas -, e troca de conhecimentos, insights e experiências para promover apoio recíproco entre os investidores e startups com conteúdos e capacitações para ambos. O cadastro está disponível no site da ACATE.