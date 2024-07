A Rede Global de Empreendedorismo acaba de divulgar algumas recomendações relevantes em apoio a políticas e programas que alavancam o empreendedorismo na América Latina, no Caribe e nas comunidades latinas nos Estados Unidos. No documento “Visão 2035: Um Futuro Empreendedor para a América Latina e o Caribe”, é sugerido a maximização da disponibilidade das novas tecnologias em toda a região e incentivar os decisores políticos a dar prioridade a quatro setores de elevado potencial: tecnologia profunda, IA generativa, tecnologia limpa e tecnologia agrícola.





“Reunir os construtores e apoiadores da região em San Juan proporcionou uma oportunidade de colocar no papel um roteiro de políticas e programas para garantir que a América Latina e o Caribe tenham uma visão clara, mas ambiciosa, de 10 anos, para alavancar talentos para o crescimento e desenvolvimento empresarial”, disse Jonathan Ortmans, fundador e presidente da Global Entrepreneurship Network.

As recomendações incluem também aumentar rapidamente o investimento em I+D para atingir a meta de 3,5% do PIB até 2035. Permitir a experimentação segura para startups por meio de sandboxes regulatórias em pelo menos metade dos países da América Latina e do Caribe (ALC) até 2035. Além disso, introduzir novos incentivos fiscais para investimentos em startups em pelo menos metade dos países da ALC até 2035, entre outros.

A GEN tem 15 anos de história e reúne fundadores em todas as fases de desenvolvimento e decisores políticos, investidores e organizações de apoio de economias de todas as dimensões para dar vida a ideias, impulsionar o crescimento económico e expandir o bem-estar humano. Mais recentemente, os eventos Global Entrepreneurship Congress (GEC) e GEC foram realizados em Melbourne, na Austrália, e na Cidade do Cabo, na África do Sul. Os eventos anteriores na América Latina foram realizados em Medellín, Colômbia, em 2016, e no Rio de Janeiro, Brasil, em 2013.