A Sunne, pioneira no mercado cearense de energia por assinatura, acaba de anunciar o lançamento inédito de inteligência artificial (IA) voltada para profissionais do setor de energia renovável. A solução, que estará disponível em julho, promete transformar o setor com uma ferramenta que combina expertise técnica e conhecimento regulatório.

Desde sua fundação em 2017, a Sunne enfrentou diversos desafios, incluindo dificuldades financeiras iniciais, questões societárias e o impacto da pandemia. Inspirado pelas empresas como Uber e Airbnb, Yuri Frota enxergou uma oportunidade no início da geração distribuída no país e a possibilidade de criar um marketplace de energia renovável.

Nós queremos ser o sistema operacional do mercado de energia do Brasil e trazer uma luz sobre o setor, educando o mercado, que é extremamente complexo.Estamos atuando em prol de digitalizar esse mercado, enquanto melhoramos a experiência das pessoas se relacionando e consumindo energia de uma melhor forma”, disse Yuri Frota, CEO e fundador da Sunne.

Primeira Inteligência Artificial aplicada em ampla escala

Na busca de novas soluções de tecnologia para o setor,os fundadores viram uma oportunidade para lançar a primeira inteligência artificial aplicada em ampla escala ao setor.

Leia também: ESG é fundamental para resiliência climática e futuro das empresas

"A ideia é ter um consultor digital de energia na palma da sua mão, pagando uma fração do que você pagaria para uma mentoria ou consultoria", explica Frota. A ferramenta foi testada por cerca de quatro meses e já atingiu um nível de assertividade que permite sua disponibilização ao mercado.

Durante o período de testes, a ferramenta já demonstrou seu valor, ajudando parceiros e pessoas que atuam no mercado a otimizar seus processos e reduzir custos. A ideia é que essa nova IA tenha toda a experiência, ajude os usuários a entender as regulamentações e as leis específicas para a energia no país em um só lugar.

"Hoje, muitos profissionais da área de energia precisam contratar mentores ou consultores para esclarecer dúvidas e otimizar seus negócios, devido à complexidade das regulamentações e variações tributárias entre estados", explica o CEO da Sunne.





Investimento e Futuro do setor

A GVAngels, empresa de investidores anjos que investe em startups em fase inicial, teve um papel crucial no crescimento da Sunne, investindo R$ 1 milhão na primeira rodada de investimento institucional, onde uma metade foi feita pela própria GVAngels e por uma empresa de capital aberto.





"A GVAngels foi fundamental para nossa maturidade, permitindo-nos contratar talentos e acelerar nosso crescimento", comenta Frota.





A Sunne vê a energia limpa como essencial para mitigar a crise climática global, uma vez que a energia limpa pode ajudar na para mitigar a crise climática global, por ser mais barata e sustentável no Brasil.





"Então, acreditamos que dentro de até 5 anos, 10 anos no máximo, a gente vai ter sistemas de armazenamento cada vez com tecnologia mais avançada e cada vez mais barata, da mesma forma que aconteceu com o sistema fotovoltaico, permitindo mais inserção de fontes solares e eólicas em nossa matriz.", afirma Yuri.





Leia também: Lula cita agro e combustíveis para sinalizar cortes em isenções fiscais

A Sunne está comprometida em expandir seu modelo de geração distribuída de energia, com a meta de gerir cerca de 1.000 usinas e gerar cerca de R$20 milhões de economia para seus clientes até o fim deste ano.





"Nossa meta é ser o sistema operacional do mercado de energia no Brasil, com soluções tecnológicas inovadoras, digitalizando esse setor tão tradicional", conclui Yuri.