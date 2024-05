Dois nomes expoentes no mundo das startups, Andrezza Rodrigues e Isabela Corrêa, há seis meses, se juntaram para criar a AR Educação para Negócios, com sede na Learning Village, o maior ecossistema de inovação e tecnologia, com foco no desenvolvimento de pessoas da América Latina. O objetivo, assim como as duas é ambicioso, nada mais nada menos do que criar o Vale do Silício dos infoprodutores do Brasil, em todas as regiões do país, uma vez que seu ecossistema usa a internet como canal para se conectar e engajar.

Andrezza Rodrigues, reconhecida como uma das sete empreendedoras mais influentes do mercado de tecnologia pela Forbes e eleita pela Wired como uma das 50 pessoas mais criativas, que estão mudando o Brasil, fundou sua startup HerMoney em 2020, Startup Revelação no Startup Awards 2021, maior prêmio do ecossistema de inovação do Brasil, e está entre 1 das 100 melhores fintechs brasileiras pelo Daily Finance, e Isabela Corrêa, fundou sua edtech B.NOUS em 2021, reconhecida como Startup Revelação em 2022, pela Associação Brasileira de Startups, e consolidou o negócio com um M&A Estratégico no final de 2023.

Com base em suas experiências de mais de 10 anos em múltiplos mercados e nos produtos de educação e inovação, elas mapearam cenários e concluíram que um dos grandes problemas para os infoprodutores, está em seu mercado de crescimento acelerado, que mesmo faturando milhões, tem alta demanda por uma estrutura mais robusta.







Só para ter uma ideia do tamanho e oportunidade deste nicho de mercado, em 2023, 79% dos brasileiros consumiram produtos digitais, ano em que os infoprodutos movimentaram R$ 30 bilhões mundialmente, considerando apenas as vendas na Hotmart, que é a maior plataforma do nicho. Os dados são de uma pesquisa da Hotmart em parceria com a Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas (FGV/ECMI).

Já em 2022, o setor registrou um aumento notável de 103% no país, conforme dados da Connect Soluções Digitais. E a perspectiva para o futuro é ainda mais promissora, com a expectativa de superar esse índice. Um sinal claro desse crescimento é a constante expansão do número de produtos digitais, com mais de 4 mil novos adicionados diariamente nas principais plataformas de venda, como Hotmart, Eduzz e Monetizze.

“Nos últimos anos, testemunhamos um crescimento exponencial no mercado de infoprodutos. Empreendedores criativos e visionários têm desenvolvido conteúdos incríveis que impactam vidas e geram resultados significativos. No entanto, identificamos uma lacuna crítica nesse cenário: a falta de estrutura empresarial e planejamento estratégico”, revela Isabela Corrêa, CEO da AR Educação.





Ainda segundo a executiva, muitos infoprodutores, apesar de faturarem milhões, enfrentam desafios como a falta de previsibilidade nos resultados a longo prazo e a ausência de um plano estratégico para escalar seus negócios de forma consistente.





Neste cenário, a missão AR Educação é transformar infoprodutores em empresas de sucesso, por meio de programas e metodologia própria, considerados catalisadores para fazer as empresas de infoprodutos escalarem. Contudo, o negócio não se limita a criar conteúdo de alta qualidade, mas também estruturar empresas de forma sólida e estratégica, concretizar planos, estabelecer estratégias e foco principal, aplicar programas para a formação de empresários.





“É fundamental destacar que um novo nível de negócio exige uma gestão mais avançada, por isso a transformação do infoproduto em empresas começa com o desenvolvimento de seus fundadores para o foco nos recursos [pessoas, processos e ferramentas] certos e operação com o plano de crescimento de forma constante”, analisa Andrezza Rodrigues.





Os programas oferecidos são, Aceleração de empresários, imersão para quem já está no mínimo há um ano no mercado e foco no desenvolvimento da mentalidade estratégica de longo prazo, Mentoria de estruturação, para quem já está no mercado há 2 anos, com foco em estruturação de modelo de negócio sustentável e o Clube para escala de empresas, para quem já está no mercado há quatro anos, com foco em levar a empresa para o próximo nível do mercado, por meio de um método próprio que guia desde o preparo do empresário até a construção das estratégias que escalam e impactam o valuation do negócio.





“Entendemos que o mercado de infoprodutos está em constante evolução, e estamos comprometidos em fornecer as ferramentas, conhecimentos e suporte necessários para que nossos clientes alcancem seus objetivos e se destaquem em um cenário cada vez mais competitivo”, finaliza Isabela.





Em seis meses, a AR Educação para Negócios aumentou seu faturamento em 200%, em abril, e já treinou profundamente mais de 50 empresários. No final deste mês, a missão principal é o lançamento oficial da empresa, na Itália, ao lado de grandes mulheres infoprodutoras de todo o Brasil. “Esse encontro é um workshop para troca de conhecimentos entre mulheres empreendedoras, onde uma aprende com a experiência da outra. Além disso, é uma ótima oportunidade para divulgar o novo projeto da AR Educação que contará com mentorias de grandes players do mundo dos negócios, conta a expert Andrezza Rodrigues.





Case da AR Educação para Negócios

Dra. Barbara Valente - Em 3 meses o negócio de Bárbara (participante de um dos programas de escala de empresas da AR) saiu dos primeiros passos e se tornou uma empresa apta para falar de M&A com o mercado (Cardiologia na prática).