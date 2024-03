A HubLocal, empresa brasileira de tecnologia que oferece uma plataforma online que atrai mais clientes para os estabelecimentos fazendo-os serem encontrados por seus produtos, serviços e segmentos, nos principais mapas e listas da internet, acaba de somar R$ 6 milhões em rodadas feita pelas investidoras GVAngels e BossaNova. Desta vez, o valor captado de R$ 3.5 milhões será focado em expansão de mercado, além de desenvolver novas parcerias estratégicas, produtos e serviços de alta margem.

“A Hublocal conseguiu desenvolver um negócio com um impacto expressivo para as mais de 17.000 PME’s brasileiras que já utilizaram a plataforma, oferecendo uma enorme visibilidade, alcance e penetração, uma solução que está realmente revolucionado o mercado", disse Lorenzo Barbati, diretor-executivo da GVAngels.

Os empreendedores Felipe Caezar e Rodrigo Coifman fundaram a HubLocal em 2019, após uma temporada prestando consultoria a empresas que desejavam ampliar a sua presença em canais digitais e buscadores online. O objetivo da startup é democratizar o acesso à presença digital para pequenas e médias empresas, garantindo que elas estejam presentes nos principais mecanismos de busca e mapas online de forma integrada e eficiente.







Hoje a startup já proporcionou mais de 120 milhões de ligações para televendas ou venda online e já impactou mais de 100 milhões de “idas” até os estabelecimentos de seus clientes. Para Felipe Caezar, CEO e cofundador da HubLocal, os investimentos são fundamentais para a trajetória e crescimento da startup.

“O investimento recebido nos traz dois grandes benefícios: o primeiro é um impulso financeiro significativo para continuarmos crescendo e aprimorando nossa tecnologia, particularmente nas áreas de inteligência artificial e automatização de processos, o segundo é poder contar com a expertise da GVAngels”, explicou Felipe.

Para Augusto Tonza, líder do investimento pela GVAngels, essa é uma oportunidade para contribuir para o crescimento da Startup, seja por meio de direcionamentos estratégicos, mentoria, indicações ou até mesmo entrando no detalhe de como gerar valor para a empresa, e assim, aumentar o valor da empresa, tanto para os clientes, como para os funcionários e, também, para os investidores.

“O impacto que a startup vem gerando no ecossistema de inovação do nordeste e do Brasil é enorme, inclusive os fundadores lançaram um livro sobre sua trajetória e são grandes referências para muitos jovens empreendedores que querem trilhar o caminho de criar uma empresa rumo ao bilhão, saindo do zero. Não à toa foi o 2º maior investimento da história da GVAngels em número de investidores”, segundo Tonza.

Com a captação, a HubLocal passa a ter o caixa necessário para focar nas áreas prioritárias e garantir o equilíbrio financeiro, mantendo o crescimento sustentável até a próxima rodada. A empresa está focada em utilizar esse investimento para fortalecer o negócio até a finalização da rodada Série A (em curso - prevista para captação de R$24 milhões até o início de 2025). Este é um passo estratégico para levar a empresa a outro patamar, que já era de destaque entre as Startups com sede no nordeste.

Hoje a GVAngels é um dos maiores players no cenário de Startups do Brasil e maior grupo de investidores anjos da América Latina, segundo a CB Insights - dentro do conselho consultivo, consolidando ainda mais nosso time de primeira linha de advisors, que já contava com Eduardo Gouveia (Ex-CEO Cielo), Américo Pereira Filho (Ex-CEO Fedex), Marcelo Ferreira (Ex-Diretor divisão Toyota - grupo Parvi) e Yves Nogueira (Ex-Presidente Assespro).