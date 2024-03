A Fundação 1Bi acaba de abrir inscrições para que organizações, negócios e empreendedores sociais, que fomentem a educação, participem do Potencialize. A iniciativa tem como objetivo aumentar o impacto de organizações sociais por meio de consultoria gratuita em tecnologia, gestão e comunicação. A metodologia do programa consiste na conexão entre organizações e voluntariado. Nesta edição, a 1Bi conta com o apoio de especialistas do iFood. As inscrições vão até 31 de março neste link.

Além de receber apoio gratuito para resolução de um problema, e o contato com profissionais de uma das maiores companhias de tecnologia da América Latina, as organizações participantes terão ainda o benefício de acessar conteúdos exclusivos e ser parte de uma rede com outras organizações de impacto social, para troca de experiências e ajuda mútua.





A líder social Michelly Nunes, idealizadora e diretora do Projeto CAJU, participou da última edição. A missão dela é buscar a promoção de justiça social para transformar a dura realidade de crianças, adolescentes e suas famílias no Brasil pela educação.

“O programa nos capacitou para que pudéssemos organizar os nossos dados, entender melhor o público e aumentar a agilidade da nossa organização", diz Michelly Nunes. "Toda organização e empreendedor social deveriam participar para que impactem mais fortemente as comunidades que mais precisam”.

Para Michelly, a liderança feminina consegue olhar de maneira mais ampla e cuidadosa todos os problemas da sociedade. “Me sinto feliz em participar desta transformação e abrir caminhos para outras mulheres na construção de uma sociedade mais justa”.

163 instituições já receberam apoio do Potencialize, impactando mais de 1 milhão de pessoas. O programa dura 6 semanas, período no qual será executado um plano de ação para solucionar o problema específico de cada organização. Cada projeto contará com um ou mais voluntários, com a responsabilidade de conhecer, entender o problema, propor o plano de ação e acompanhar a implementação.