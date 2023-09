Empresa mineira quer moldar o futuro com modelagem computacional

1563

Teodorico de Castro Ramalho, Daiana Teixeira Mancini e Vinícius de Souza Cantarelli são co-fundadores da InSILICO (foto: Divulgação )





Em 2020, dois professores universitários, Teodorico de Castro Ramalho e Vinícius de Souza Cantarelli, da Universidade Federal de Lavras (UFLA), estavam acompanhando a aceleração frenética da tecnologia por diferentes perspectivas. Juntos, eles tiveram uma primeira ideia embrionária de criar uma empresa voltada ao desenvolvimento de modelos virtuais para reduzir tempo e gastos no processo de inovação para os mercados de fármacos e petroquímica.





Os especialistas se uniram à Daiana Teixeira Mancini (também professora doutora da UFLA), que tem vasta experiência de pesquisa em técnicas de modelagem molecular, para consolidar parte do novo projeto. O quarto integrante do grupo foi Luciano Tavares da Costa, professor na Universidade Federal Fluminense (UFF), que tinha conhecimento complementar em química computacional e sinergia com o trio mineiro.









Assim, dentro do ambiente acadêmico, quatro professores se uniram para criar um novo negócio: A InSILICO, empresa que utiliza ferramentas computacionais, permitindo identificar e solucionar problemas em indústrias agropecuária, alimentícias, farmacêuticas, cosméticas; indústrias siderúrgicas; metalúrgica, mineração e também áreas médicas.









Tecnologia no contexto brasileiro





A intensificação da indústria brasileira faz com que o país possua um enorme e variado parque industrial que produz desde bens de consumo à tecnologia de ponta.





Segundo os fundadores da InSILICO, todo profissional que é responsável por gerir a produção industrial enfrenta diariamente diversos desafios para conseguir garantir a qualidade, cumprir prazos, otimizar mão de obra e desempenho de máquinas, enquanto calcula o preço dos produtos, a fim de obter maiores margens de lucro para sua empresa. Ou seja, de forma geral, o grande problema enfrentado pelas indústrias é o elevado tempo e custo para se chegar a um produto final.

Dessa forma, a empresa combina conhecimento, experiência e tecnologia para gerar soluções que proporcionam agilidade e aumento de eficiência e produtividade das equipes. Em instituições de pesquisa, a empresa pode minimizar os testes laboratoriais com animais.





A potência da região de Lavras





No município de Lavras fica localizada a Universidade Federal de Lavras (UFLA) que foi considerada pelo GreenMetric como a segunda instituição de ensino superior mais sustentável no Brasil e, também, a segunda da América Latina. Anualmente, o ranking internacional sinaliza os esforços em sustentabilidade e gestão ambiental das instituições de ensino superior em todo o mundo. A instituição recebeu o certificado Blue University em evento na Universidade de Berna, na Suíça.





O início da InSILICO coincide com a inauguração do Parque Tecnológico de Lavras (LAVRASTEC). O espaço é um dos seis parques tecnológicos do Estado de Minas Gerais no âmbito da Rede de Inovação Tecnológica, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O Parque tem como objetivo atrair empresas, gerar oportunidades e desenvolver o Sul de Minas.





Recentemente, em Lavras, foi criado também o Viveiro AgroHub, a primeira Venture Builder do sul de Minas Gerais com foco em agritechs de origem acadêmica. O objetivo da entidade é ajudar a modelar projetos/pesquisas científicas para que se tornem negócios com grande potencial de mercado, levando tecnologias robustas e aplicáveis para os diversos elos da agricultura e pecuária mundial. A InSILICO é uma das startups pioneiras nessa iniciativa.

Empreendedorismo científico

É crucial ressaltar que o empreendedorismo científico está assumindo uma crescente importância na região, caracterizado pela aplicação de conhecimentos científicos e tecnológicos para a criação de inovações e startups. Recentemente, destacam-se projetos empreendedores como a Fábrica de Startups, o Centro de Inovação do Viveiro, a Mansão Jardim e o Parque Tecnológico da UFLA (LAVRASTEC), que têm consolidado Lavras como uma das cidades mais inovadoras de Minas Gerais.





"Nossa visão aponta para uma colaboração em constante expansão com empresas no setor agropecuário, com o propósito de impulsionar a descoberta acelerada de novos agroquímicos e insumos vitais. No setor de desenvolvimento de novos materiais, estamos empenhados em criar produtos de ainda maior eficiência e durabilidade. No setor de ciências ambientais e energéticas, direcionamos nossos esforços para otimizar a eficiência dos processos. No setor da biotecnologia, nossa aspiração é aprofundar a compreensão dos processos biológicos e aprimorar a engenharia de proteínas, promovendo avanços significativos", enfatizou Daiana.





Ética laboratorial e futuro da humanidade





Os métodos computacionais estão moldando o futuro ao capacitar a sociedade a abordar desafios complexos, tomar decisões informadas e explorar novas fronteiras científicas e tecnológicas. Um exemplo notável, segundo os professores da UFLA, é a questão ética e prática que envolve a experimentação animal.





Além das preocupações éticas, os altos custos, a intensidade de trabalho necessária e as dificuldades de manuseio dificultam consideravelmente esse processo. Uma alternativa moderna para contornar esses desafios é a adoção de modelos computacionais, os quais oferecem a capacidade de reduzir a necessidade de testes em animais, ao mesmo tempo em que diminuem custos e tempo envolvidos. Isso reflete uma abordagem inovadora e responsável para enfrentar os dilemas associados ao desenvolvimento tecnológico e ao futuro da humanidade.

"Esta tecnologia oferece a capacidade de avaliar de forma precisa o desempenho de produtos, detectar eventuais falhas e embasar decisões com elevado grau de assertividade, visando à otimização de processos e produtos. A concepção dos modelos digitais é realizada mediante a aplicação de diversas técnicas computacionais em conjunto com a plataforma integrada, apoiada por algoritmos inovadores desenvolvidos internamente na empresa", explica Daiana Teixeira, Head de Projetos da InSILICO.