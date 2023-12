A brasileira Patricia Zanella, estudante de escola pública, internacionalista e ativista climática, desempenha agora o papel de líder climática e referência global em menstruação sustentável e igualdade de gênero. Como Cofundadora da EcoCiclo, startup responsável pelo desenvolvimento do primeiro absorvente biodegradável do Brasil, Zanella participa da 28º Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas - a maior conferência de clima do mundo, realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Sua participação presencial durante a COP 28, é financiada pela Vital Voices e Instituto Limpa Brasil, e busca impulsionar ações globais que destaquem as preocupações de gênero nos esforços climáticos.





Em parceria com especialistas globais e mulheres líderes influentes, a empreendedora terá a oportunidade de discutir prioridades de ação climática, criar planos de defesa individuais, elaborar estratégias para envolver melhor as mulheres nas negociações climáticas governamentais e colaborar em campanhas que defendam a inclusão das mulheres em todas as decisões relacionadas ao clima. Essa iniciativa global e plurianual será lançada com base nos resultados alcançados durante a COP 28, em apoio às liderança das mulheres na promoção dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em seus respectivos países.

Além disso, Patricia Zanella desempenha um papel crucial como embaixadora internacional do Instituto Limpa Brasil, sendo responsável pela nomeação do Instituto ao prestigioso prêmio Gender Just Climate Solutions na categoria Transformational. O resultado desta nomeação será anunciado durante a COP 28, fortalecendo ainda mais o seu compromisso com a causa climática e de gênero.