Desde que o Sebrae se juntou à Beta-i Brasil em busca de startups para o programa de inovação aberta “Open Corp”, os resultados têm sido significativos. Ao todo, foram 175 startups nacionais e internacionais que se inscreveram nesta edição para ajudar nos principais desafios internos do Sebrae MG e MS, ampliando ainda mais sua entrega de valor para o ecossistema empreendedor.

Segundo o superintendente do Sebrae MG, Afonso Rocha, o apoio das startups se mostrou essencial para impulsionar a transformação digital de processos internos. “Estamos colhendo os frutos de mais uma edição e esperamos que essa parceria possa servir também de inspiração para que outros estados venham trabalhar conosco para expandirmos a todo sistema Sebrae”.







O Sebrae MG apostou alto neste projeto e as startups selecionadas trouxeram inovações nas áreas de experiência do cliente, processos, digitalização e integração de plataformas. Houve também a automatização de processos financeiros por meio da inteligência artificial generativa que hoje automatiza a leitura de até 11 mil notas fiscais e envio de documentos, melhorando a agilidade e precisão no processo. Para isso, o Sebrae conta com a Biti9, fábrica de robôs para processos de grandes companhias.

Já aDoc, legaltech especializada em automação para a elaboração de documentos e gestão do ciclo de vida de contratos, reduziu o tempo de elaboração dos contratos em 80% no Sebrae MS e centralizou consultas em um único canal, melhorando a gestão de consultas jurídicas.

Além disso, a startup Pliq, plataforma especializada em gestão da experiência do cliente, reduziu o tempo de coleta de feedback de pesquisas realizadas pelo Sebrae que antes chegava a 3 meses para o próximo dia útil, tendo aumentado a taxa de resposta de pesquisas de 5% para 25%. O custo por resposta passou de R$ 3000 para R$ 103 e permitiu a ativação de todos os participantes em pesquisas.

Para a diretora-técnica do Sebrae MS, Sandra Amarilha, as soluções apresentadas pelas startups irão contribuir para ampliar a cultura de inovação. "Investir em inovação é o que faz uma empresa se tornar competitiva e perene no mercado atual. Desejamos ser uma organização infinita, para isso, nos tornamos parceiros do programa Open Corp para conhecermos soluções de startups visando melhorias em nossos processos internos. Tivemos tanto resultados práticos nos projetos como benefícios para a cultura de inovação", declarou Amarilha.

“Temos tido o privilégio de trabalhar com o Sebrae MG desde que chegamos ao Brasil em vários programas que estimulam o ecossistema mineiro. Nesta segunda edição pudemos contar também com o Sebrae MS e temos planos de expandir o programa de inovação colaborativa para muitos mais Sebraes pelo país”, disse Renata Ramalhosa, CEO da Beta-i Brasil.

A Beta-i, consultoria colaborativa de inovação, é bastante experiente em apoiar grandes empresas globais de áreas diversas como AWS, Google, Microsoft, Ambev, Loreal, Roche e outras. No Brasil, a Beta-i está apoiando empresas renomadas como COPEL, Galp, Wilson & Sons, EDP e o Sebrae MG desde o primeiro ano de atuação no país.