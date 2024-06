O mundo vive hoje uma epidemia global de sedentarismo e escolhas alimentares inadequadas e o nosso país ocupa o ranking de maior índice de sedentarismo da América Latina, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Por outro lado, muitas pessoas entendem a importância de hábitos saudáveis, sobretudo com o aumento da longevidade e a pandemia da Covid 19, que fez parte da população se preocupar mais com a imunidade.



Do ponto de vista corporativo, as empresas estão cada vez mais reconhecendo a necessidade de promover a saúde e o bem-estar de seus colaboradores não apenas como um benefício, mas como um investimento estratégico. Neste contexto, o papel do setor de Recursos Humanos (RH) torna-se fundamental, especialmente quando aliado ao uso de novas tecnologias.

O advento da inteligência artificial trouxe consigo uma gama de ferramentas que revolucionaram a forma como encaramos a personalização da saúde. Aplicativos móveis e dispositivos de monitoramento de atividade física são exemplos de como a tecnologia pode capacitar indivíduos a monitorar e melhorar sua própria saúde. Para as empresas, essas tecnologias fornecem dados valiosos que podem orientar programas de bem-estar de forma mais eficiente.



A Ancar Ivanhoe Shopping Centers, por exemplo, é pioneira no setor de shopping centers e atua nas 5 regiões do país. Com quase 3 mil colaboradores em 25 empreendimentos, a empresa é a única do setor que está desde 2008 no ranking das Melhores Empresas para se Trabalhar, do Instituto Great Place To Work. “Temos trabalhado intensamente para que os nossos funcionários tenham uma vida mais equilibrada e neste sentido houve um aumento de 60% no engajamento pela busca de hábitos saudáveis, graças ao impulsionamento tecnológico da RadarFit”, disse Jonathan Sousa, líder à frente da ação na Ancar.





No aplicativo da RadarFit, os usuários podem criar seus avatares em 3D e recebem uma personalização de rotina com planos alimentares, treinos personalizados, hidratações diárias, técnicas de mindfulness e acumulam moedas virtuais para trocar por prêmios reais. Hoje, por meio da integração da IA avançada e computação em nuvem no sistema de recomendações personalizadas e análise comportamental, houve uma retenção e engajamento de usuários na plataforma.



Jonathan Augusto Alves de Sousa é responsável por estimular programas de qualidade de vida e acredita no equilíbrio entre vida profissional e pessoal. “Penso que colaboradores saudáveis e felizes são mais engajados, produtivos e comprometidos com o sucesso da empresa. Meu objetivo é criar estratégias inovadoras e eficazes que não apenas recompensem os colaboradores de maneira justa, mas também promovam um ambiente de trabalho saudável e inspirador.”, explicou.



Hoje a RadarFit está presente em 15 países (todos na América), tem uma base de 1 milhão de pessoas e oferece o que nenhum outro aplicativo brasileiro conseguiu até hoje: reunir em uma só tecnologia atividade física, meditação, gamificação e recompensa imediata. A startup possui soluções para pessoas físicas ou jurídicas.



A promoção de hábitos saudáveis por meio de novas tecnologias e gamificação representa não apenas uma tendência, mas uma necessidade no ambiente corporativo moderno. O RH, atuando como um facilitador e catalisador dessas iniciativas, pode não apenas melhorar a saúde e o bem-estar dos colaboradores, mas também impulsionar o engajamento organizacional. Ao investir nessas áreas, as empresas não apenas demonstram preocupação com o capital humano, mas também colhem os benefícios de uma equipe mais saudável e motivada.