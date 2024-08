Daniel Grynberg é Membro do Comitê Gestor e diretor executivo do Grupo +Unidos

Fundado em 2008 a partir da missão diplomática americana e com foco em ajudar as empresas na realização de projetos sociais, o Grupo +Unidos, atua na implementação de iniciativas que promovam impacto social positivo. Com a missão de promover uma transformação social no Brasil por meio da execução de projetos educacionais, o grupo está presente em todos os estados brasileiros.





Desde 2018, já foram mobilizados mais de R$ 40 milhões em projetos socioambientais e foram impactados com essas iniciativas mais de oito mil participantes em todos os estados. “Quando falamos em investimentos em iniciativas educacionais, inclusivas e sustentáveis, temos uma baixa cultura de filantropia no país. Enquanto os EUA investem cerca de 2% do PIB em filantropia, no Brasil são destinados cerca de 0,2% do PIB em doações de pessoas físicas e jurídicas. Esses dados reforçam o compromisso do Grupo Unidos para mudar essa realidade e fomentar a transformação social”, analisa Daniel Grynberg, diretor executivo do Grupo Unidos.

O grupo atua em três frentes: educação, inclusão produtiva e desenvolvimento sustentável na Amazônia. Na área educativa, os programas são dedicados à formação de diversos públicos, fortalecendo competências e facilitando o acesso a oportunidades de desenvolvimento em um ambiente educacional seguro, inclusivo e colaborativo. Os programas de inclusão produtiva impulsionam a mobilidade social e oferecem oportunidades de desenvolvimento fomentando a equidade econômica para populações vulneráveis. Enquanto isso, os programas de desenvolvimento sustentável na Amazônia, contam com iniciativas que preservem a riqueza natural da região, enquanto impulsionam oportunidades econômicas sustentáveis visando o bem-estar das comunidades locais.





Em 2023, o Grupo Unidos atuou em 20 projetos sociais em diferentes áreas como educação, inclusão produtiva e empregabilidade e desenvolvimento sustentável, contou com investimento de R$ 10 milhões em projetos sociais, impactando 1.800 participantes nos projetos e 3,1 milhão de alunos participantes nos programas de tecnologia e inovação em parceria com Secretarias de Educação dos estados de São Paulo e Minas Gerais.





A organização também oferece às empresas parceiras, além da execução de projetos, a medição de impacto, eventos e networking, voluntariado corporativo e impacto. “Além de executar projetos, criar iniciativas e cuidar de toda a gestão dos recursos sociais das empresas, também entregamos impacto positivo, transformando a vida das pessoas e mostrando que unidos somos mais fortes e capazes de mudar a realidade social do país”, finaliza Daniel.