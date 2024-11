Insper e iFood firmaram parceria para promover estudos de interesse público a partir da disponibilização do acesso de pesquisadores a dados desagregados da plataforma. O acordo foi articulado pelo Centro de Estudos das Cidades - Laboratório Arq.Futuro do Insper, a partir de uma atividade de campo dos alunos de um curso de férias que os levou à sede do iFood e possibilitará a produção de pesquisas acadêmicas, com análises aprofundadas e específicas envolvendo ganhos por hora trabalhada dos entregadores, horas de trabalho dedicadas à plataforma e velocidade em rota na cidade de São Paulo, além dos impactos das iniciativas de educação do iFood voltadas para esses profissionais, dentre outras possibilidades.



Com a parceria, pesquisadores de diversas instituições poderão acessar dados coletados e tratados pelo iFood nas Salas Seguras do Centro de Dados e IA do Insper. Esse centro possui um comitê responsável por avaliar e aprovar solicitações de uso dos dados para projetos de pesquisa. Após a aprovação, os pesquisadores têm acesso, em ambiente seguro, a dados desagregados da plataforma – como por exemplo informações sobre ganhos e horas trabalhadas dos entregadores.





Tais espaços são especialmente projetados para garantir a máxima segurança no acesso a dados sensíveis com finalidade de pesquisa. Esses ambientes são equipados com tecnologias avançadas e medidas rigorosas de controle de acesso para proteger contra ameaças físicas e digitais. Para acessar tais dados, o pesquisador deve submeter seu projeto de estudo no site do Centro para avaliação.





“O iFood é hoje um destacado agente da transformação da vida urbana contemporânea, e poder estabelecer essa parceria reforça a linha de atuação do Centro de Estudo das Cidades – Laboratório Arq.Futuro do Insper de trabalhar e fomentar a análise e a pesquisa dos complexos desafios do desenvolvimento das cidades a partir do uso de dados e evidências que permitem formulações com maior impacto na sociedade”, afirma Tomas Alvim, coordenador-geral do Centro.





A aproximação do Insper com o iFood se iniciou em julho de 2024, quando os alunos do curso de férias Mobilidade Urbana e Desenvolvimento Sustentável visitaram a sede da empresa para conversar sobre segurança viária e suas políticas nessa área, além do uso de dados para defini-las dentro da companhia. A partir dessa colaboração, surgiu a proposta de o iFood compartilhar seus dados. A segurança com que hoje o Insper pode receber esses dados de parceiros foi fundamental para o fechamento do acordo de parceria.





O coordenador acadêmico do Centro de Estudos de Cidades – Laboratório Arq.Futuro do Insper, Adriano Borges, destaca que agora a comunidade de pesquisadores conta com dados sobre as rotas dos entregadores, as vias utilizadas, a velocidade, a quantidade de entregas, assim como dados sobre renda e carga horária. “A segurança viária é um tema central na mobilidade urbana e uma das linhas de pesquisa do Observatório Nacional de Mobilidade Sustentável do Centro de Estudos de Cidades – Laboratório Arq.Futuro do Insper. O setor de entregas, em especial de comida, cresceu muito e hoje cumpre um papel muito relevante, e, portanto, os dados desse setor serão incorporados no contexto dos estudos sobre mobilidade urbana e segurança viária”, pontua Borges.





Debora Gershon, diretora de políticas públicas e economia do iFood, ressalta que a Sala Segura do Insper amplia o acesso da comunidade acadêmica aos dados administrativos do iFood, reforçando a política de transparência e de fomento do debate da empresa. “Queremos colaborar com a produção de conhecimento sobre o trabalho intermediado por plataformas digitais. A produção de pesquisas acadêmicas baseadas em evidências aumenta nossa compreensão sobre essa nova dinâmica de trabalho e qualifica o debate sobre as políticas públicas a serem elaboradas para esse setor”, explica ela.





A executiva do iFood reforça que o Termo de Cooperação é uma ação importante para o aprofundamento de estudos com base em evidências sobre o perfil dos entregadores parceiros e os impactos da atividade do iFood no trânsito, resultados das iniciativas de educação da empresa na jornada dos profissionais que efetuam as entregas por meio dos programas Meu Diploma do Ensino Médio e Decola. “Pesquisas produzidas com dados confiáveis permitem que os autores de políticas públicas tomem decisões baseadas em evidências concretas, aumentando a eficácia das ações implementadas”, completou a diretora de políticas públicas e economia do iFood.



"O Centro de Dados e IA celebra com grande entusiasmo a parceria com o iFood, que amplia significativamente as oportunidades de pesquisas de impacto social. Essa colaboração não só reforça o compromisso do Centro de prover infraestrutura robusta e acesso seguro aos dados para pesquisa como também possibilita a realização de pesquisas inovadoras e transformadoras, impulsionando o avanço do conhecimento e promovendo soluções que beneficiam a sociedade de maneira concreta", afirma Suelane Garcia Fontes, coordenadora técnica do Centro de Dados e IA do Insper.





O Termo de Cooperação do iFood com o Insper está em consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).