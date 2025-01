"O maior desafio é a adequação da linguagem ao público", diz mentor

Jornalista e Comunicadora de Startups. Em 2019 e 2021 foi premiada como Melhor Profissional de Imprensa do Brasil pelo "Startup Awards", maior premiação do ecossistema de startups da América Latina. Instagram @beatrizbevilaqua.

Eduardo Adas, fundador da SOAP (State of the Art Presentations), é referência internacional na comunicação corporativa. Em mais de duas décadas à frente da empresa dele, que revolucionou o mercado de apresentações profissionais, Adas ajudou desde gigantes corporativos até startups inovadoras a criarem conexões poderosas com o público. Ainda jovem, sofria com tímidez e gagueira, mas transformou a própria história em um exemplo inspirador, tornando-se um dos mentores mais respeitados do país.





“A comunicação não é um dom, mas uma competência que pode ser desenvolvida de forma planejada e gradativa. E tudo começa com o autoconhecimento. O sucesso na comunicação vai além da conexão racional. Eu sempre digo que sou um engenheiro com alma de psicólogo porque acredito que é a conexão emocional que realmente conecta as pessoas e gera confiança. Quando você conquista a confiança, as portas se abrem na direção do seu objetivo”, explica Eduardo.

A trajetória de Eduardo também é uma prova do poder transformador da comunicação. De jovem gago e tímido, ele se tornou um líder confiante e mentor requisitado. “A comunicação foi transformadora quando percebi que a comunicação interpessoal é apenas a segunda parte do processo. Tudo começa com a autocomunicação, ou seja, o diálogo interno. Esse diálogo define nosso estado emocional, e trabalhar isso é essencial para identificar e ressignificar crenças limitantes. Esse foi um ponto de virada para mim”, afirma.





Atualmente, Eduardo se dedica a capacitar indivíduos e empresas a aprimorar habilidades comunicativas por meio de palestras e workshops. Durante esses encontros, ele identifica erros comuns entre executivos, especialmente na área de alta tecnologia. “O maior desafio é a adequação da linguagem ao público-alvo. Profissionais técnicos, por vezes, assumem que os outros têm o mesmo nível de conhecimento, o que pode criar barreiras. A solução é falar o mesmo idioma do público, ajudando-o a perceber valor no que está sendo apresentado”, destaca.

Entre os clientes da empresa de Eduardo, estão iFood, Natura, Toyota, Itaú, Vivo, Facebook.





Quando se trata de startups, Eduardo aponta dois grandes desafios de comunicação: a síndrome do impostor e a arrogância. “A síndrome do impostor faz com que os empreendedores subestimem o impacto do que sabem, enquanto a arrogância leva à falta de escuta e uma postura de dona da verdade. Ambos são prejudiciais para uma comunicação assertiva e positiva”, observa.

O futuro da comunicação também está na pauta de Adas, especialmente em tempos de crescente impacto da inteligência artificial. Ele acredita que, embora a IA esteja revolucionando a criação de narrativas, o fator humano continuará sendo insubstituível. “No futuro, acredito que veremos um retorno à comunicação artesanal, onde as pessoas se dedicarão a contar suas próprias histórias. A máquina pode ajudar no processo, mas nada substitui a autenticidade de um ser humano falando sobre si mesmo”, conclui.