Startup oferece curso de idiomas gratuito para empreendedoras no Brasil

Jornalista e Comunicadora de Startups. Em 2019 e 2021 foi premiada como Melhor Profissional de Imprensa do Brasil pelo "Startup Awards", maior premiação do ecossistema de startups da América Latina. Instagram @beatrizbevilaqua.

A Promova, um aplicativo global de aprendizagem de idiomas com mais de 17 milhões de alunos, está investindo mais de US$ 50 mil em um novo programa de subsídios para apoiar 50 startups lideradas por mulheres em todo o Brasil. Esta iniciativa, intitulada "Empower Her Startup, Empower Her Voice" (Empodere sua Startup, Empodere sua Voz), oferece acesso gratuito a ferramentas de aprendizagem de línguas e aulas em grupo, ajudando mulheres empreendedoras a superar barreiras linguísticas, apresentar-se com confiança e expandir-se globalmente.



No Brasil, aprender um novo idioma continua a ser um privilégio, especialmente para as mulheres nos negócios que enfrentam múltiplas barreiras à expansão global. Apesar de terem níveis de educação mais elevados em empreendedorismo, as mulheres empreendedoras ganham, em média, 20% menos do que os homens, limitando a sua capacidade de escalar negócios, atrair investimento e entrar nos mercados internacionais.

Além disso, menos de 5% das empresas lideradas por mulheres geram receitas de seis dígitos, mantendo muitas em modo de sobrevivência. Estes desafios estruturais tornam as competências linguísticas ainda mais críticas, capacitando as mulheres fundadoras a competir em condições de concorrência equitativas, a aceder a oportunidades globais e a expandir os seus negócios sem limites.

“Ao tornar o ensino de línguas mais acessível e inclusivo, ajudamos as mulheres a levarem as suas ambições mais longe e a desbloquearem todo o seu potencial – seja no crescimento de uma empresa ou na garantia de novas oportunidades”, afirma Kateryna Borovska, Diretora de Marketing da Promova, onde 80% dos gestores (liderança) são mulheres.

Como se inscrever

As mulheres empreendedoras interessadas nesta iniciativa podem candidatar-se nesta página do site da Promova.

As candidatas devem informar o perfil do LinkedIn, nome e tamanho da empresa e endereço de e-mail corporativo, além de redigir uma breve nota motivacional sobre como o aprendizado de idiomas beneficiará seus negócios.

Cada startup selecionada receberá:

Seis meses de acesso gratuito ao Promova Premium, garantindo acesso total a recursos abrangentes de aprendizagem de idiomas

Oito aulas em grupo gratuitas para cada fundadora

30% de desconto em aulas em grupo para os membros de sua equipe, promovendo o crescimento coletivo em suas startups

“Ao estabelecer parcerias com 50 startups lideradas por mulheres, não ensinamos apenas línguas – oferecemos às mulheres fundadoras ferramentas para competir, escalar e prosperar nos negócios globais”, acrescenta Borovska.

